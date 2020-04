Desorden de padres, causa de nueva jornada de largas filas

Aunque la Secretaría de Educación les recomendó a los padres de familia llegar puntuales a la citación para reclamar los refrigerios de sus hijos, nuevamente se presentaron aglomeraciones y largas filas a la entrada de los supermercados.



En cerca de 10 puntos de los 93 asignados se reportaron las congestiones de personas. En localidades como Suba, San Cristóbal, Usme y en la avenida Primero de Mayo con carrera 6.ª se registraron los tumultos.

Según la secretaría, los inconvenientes de este jueves se debieron a que los acudientes no respetaron los horarios asignados, fueron a tiendas a las que no habían sido citados, asistieron sin los documentos requeridos e incluso hubo presencia de personas que no tenían nada que ver con el proceso y hacían filas sin ser beneficiarios del bono.

Edna Bonilla, secretaria de Educación, reiteró el compromiso de la entidad en esta emergencia sanitaria y dijo: “Hemos hecho enormes esfuerzos para garantizar a todos los estudiantes el refrigerio escolar. Les insisto a las familias: todos los que se inscriban tendrán este beneficio, por favor ayúdennos a redimir los bonos siguiendo las indicaciones y con la calma y con las medidas de autocuidado y cuidado colectivo”, afirmó.



Para evitar estas aglomeraciones, la entidad implementó medidas como la extensión del plazo para redimir los bonos. En caso de que los acudientes no puedan asistir el día y la hora asignados, podrán hacerlo entre el 13 y el 30 de abril, en el supermercado que corresponda.



En las próximas semanas, la Decretaría espera contar con más de 300 puntos habilitados de distribución para atender a más de 549.000 familias que se han inscrito para recibir la ayuda y garantizar que ningún estudiante pase hambre.

REDACCIÓN BOGOTÁ

El Tiempo ​@BogotaET