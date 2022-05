Los recicladores y carreteros han sido un actor importante de la sociedad bogotana; sin embargo, recientemente se han estado presentando quejas en diferentes localidades porque sus habitantes aseguran que el aumento de la presencia de carreteros ha generado problemas con las basuras y ha aumentado la sensación de inseguridad.

​

“A veces son como seis carretas y tienen esta zona de orinadero. Se meten mucho a los contenedores, no sé qué harán ahí, pero esta situación nos tiene bastante incómodos. Antes los contenedores sí funcionaban bien, ahora los tienen dañados”, dice Mercedes Coronado, quien vive en Castilla desde hace 15 años.



(No deje de leer: ¿Cuánto vale Bogotá? )

Ella también aseguró que esta situación no se presentaba antes en el barrio, sino que se ha desarrollado desde el inicio de la pandemia, “porque antes de la emergencia sanitaria los contenedores funcionaban de buena manera. Ahora, alrededor de los depósitos se acumulan las bolsas de basura y eso hace que todos los recicladores y carretilleros lleguen ahí”.



Según el Registro Único de Recicladores de Oficio (Ruro), con cifras actualizadas al 12 de abril del 2022, la localidad de Bogotá con mayor presencia de recicladores es Kennedy, que acumula 5.426 individuos, es decir, el 19,4 % de los 27.952 recicladores registrados que hay en Bogotá. Cabe aclarar que según este mismo registro, solamente cerca del 23 % de los recicladores son carreteros, es decir que usan carretas o zorrillos para ejercer su actividad.



Justamente, en esa misma localidad, en Bavaria-Techo II, varios vecinos se han quejado porque afirman que los contenedores se han vuelto un foco de desorden pues han empezado a atraer a recicladores poco cuidadosos con las basuras, incluso, hay unos que aseguran que la presencia de los contenedores cerca de su casa ha hecho que varios carreteros se ubiquen de manera semipermanente frente a sus viviendas.

Si en los contenedores encontramos residuos aprovechables, no es problema del reciclador, sino del residente por no realizar una adecuada separación de residuos FACEBOOK

TWITTER

Ante esto, Michael Pérez, líder de AsoRecicladores, asegura que esta situación de las basuras tiene mucho que ver con la manera como los vecinos separan los residuos. “Si en los contenedores encontramos residuos aprovechables, no es problema del reciclador, sino del residente por no realizar una adecuada separación de residuos. El reciclador de oficio, por su vulnerabilidad y por su necesidad, debe recuperar estos materiales aprovechables para garantizar un mínimo vital a su familia y unos ingresos diarios que permitan su sobrevivencia”.



Sin embargo, el líder aseguró que dentro del gremio no están de acuerdo con el desorden provocado por las basuras y que, por el contrario, aquellos que son recicladores de oficio reciben capacitaciones para conocer cuáles son los comportamientos adecuados en el esquema operativo de aseo.

Sin alguna regulación

Pérez explicó que el aumento de la presencia de recicladores se debe a la ausencia de una regularización oficial que limite la prestación del servicio y la actividad de aprovechamiento. “Es una salida fácil porque como no hay una regularización o exigencia por parte de las autoridades pues simplemente muchos lo hacen de manera irregular o informal”, porque, además, el registro como recicladores de oficio es un trámite voluntario y no obligatorio.



(Siga leyendo: La frenética búsqueda de una pareja para devolver 5 millones )



En ese sentido, el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, detalló que en articulación con la Secretaría de Gobierno, la Uaesp y la Policía Metropolitana implementan el plan especial para la atención e intervención de ciudadano habitante de calle y carreteros en la ciudad de Bogotá, desde el mes de enero de 2022.



“Dentro de este plan, se tienen priorizados 145 puntos de concentración de carreteros identificados en la ciudad y 128 comercializadoras de reciclaje con posible implicación en dinámicas que afectan la seguridad y el orden de la capital”. Entre los lugares priorizados están las localidades de Kennedy, Teusaquillo, Usaquén, Los Mártires y Santa Fe, dijo Fernández de Soto.



Bajo ese panorama, Michael Pérez explicó que los recicladores también se organizan en gremios legalmente constituidos y se registran en el Ruro, la base de datos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) a partir de la cual, aparte de ser reconocidos como recicladores de oficio, se les brinda apoyo en el proceso de formalización, carnetización y acompañamiento en fuentes de trabajo.

Problemas de seguridad

Los habitantes de sectores como Castilla y Bavaria Techo II, han denunciado que el problema de la acumulación de basuras y la migración de carretilleros y recicladores ha trascendido al escenario de la seguridad. Sin embargo, las autoridades han dicho que no hay una estadística oficial que demuestre que el aumento en la inseguridad es producto de este fenómeno.



No obstante, la Policía de Bogotá ha dicho que hay una línea de investigación especial relacionada con redes criminales que estarían instrumentalizando a este tipo de población vulnerable. Por otro lado, la Secretaría de Seguridad informó que adelanta operativos en diferentes localidades donde la población vulnerable es instrumentalizada por el crimen organizado para mover droga, armas y hasta cuerpos sin vida.



Así las cosas, en lo que va del año, se han intervenido 160 mercados ilegales y bodegas de reciclaje relacionadas con algún tipo de actividad irregular. Santa Fe, con 23 intervenciones, Puente Aranda, con 22, y Engativá, con 20, son las tres más afectadas por esta dinámica. Kennedy, con 12 intervenciones, es la séptima localidad con más casos de este tipo.



El líder de Aso Recicladores afirma que "El gremio reciclador histórico y reconocido, sabe que eso es una práctica irregular y por ende no atentaría contra su misma profesión porque conoce las luchas que ha tenido para que no los estigamticen. Me atrevería a decir que la mayoría de quienes cometen esos actos son recicladores que se están empezando a formalizar reciente y que en su mayoría también son extranjeros".

Antecedentes

A finales de abril, La Unidad Investigativa de EL TIEMPO reveló que tras el hallazgo de varios cadáveres encontrados en bolsas que habían sido depositados en las calles de la ciudad, las autoridades distritales de seguridad han estado siguiendo la pista a carreteros que se podrían estar prestando, por presión o voluntariamente, para transportar cuerpos o material ilegal, como drogas y armas de porte militar.



Asimismo, el artículo reveló que se estaba adelantando un proyecto entre la Uaesp e Integración Social para atender socialmente a recicladores, al mismo tiempo que se ponía en consideración el registro e identificación de las carretas para ejercer mejor control.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias