Hambre: un fantasma que acecha al sur de Bogotá

Ahora bien, cuando se desglosan las cifras desnutrición en la primera infancia en Bogotá, las localidades donde más se registran casos de desnutrición aguda y global son Sumapaz, Kennedy, Santa Fe, Bosa, Engativá, Usme y San Cristóbal, y en donde más se atienden niños y niñas en comedores comunitarios del Distrito son Ciudad Bolívar, Usme, Kennedy, Bosa y Rafael Uribe Uribe, en ese orden.



Los datos en las localidades del sur de la ciudad contrastan con las del centro y del norte, y se reflejan en las historias de quienes viven allí. Es altamente probable que los ciudadanos de estas zonas conozcan al menos un caso de desnutrición infantil. Diana Arévalo vive en Patio Bonito, Kennedy. Tiene 33 años y dos hijos, uno de 15 años y otro de 7. Su primer embarazo fue cuando todavía era adolescente. No había terminado el bachillerato y el padre del niño no respondía.



“Me tocó ir a donde vivía mi mamá con mis tías y mi abuela. Mi mamá me trataba de dar lo que medianamente podía, pero recibí humillación de mis tías. Me señalaban por haber quedado embarazada. Si tenían para comprar presas de pollo, no me daban. Lloraba demasiado y aguantaba mucha hambre”, detalla. “Yo alcancé a pesar por debajo de los 45 kilos. Me tocó suplicar por comida porque no tenía los recursos. En un hospital me dijeron que debía comprar suplementos alimenticios y medicamentos, pero yo no tenía los recursos”, sigue.



Su hijo nació de bajo peso y esa fue otra travesía. “Mi abuela alcanzó a alimentarlo bien después de la lactancia, antes de que ella muriera. Toda la comida que podíamos se la dábamos a él, sobre todo coladas, pero mientras él subía de peso, yo bajaba. De la misma desnutrición, me costaba trabajar, vomitaba, sudaba y me daba mareo. Me tocó poner un puesto para vender arroz con leche y me empezaron a conocer en el sector. Después alguien me daba un mercado hasta que con el tiempo pude entrar a trabajar en servicios generales”, relata la mujer.