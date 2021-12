Bogotá, después de seis años, finalmente le dice adiós a los buses del Sitp provisional, esos que no eran azules, que se pagaban en efectivo y que recogían pasajeros en cualquier lugar. Este 11 de diciembre, oficialmente, dejaron de rodar en la ciudad: y, en caso de que usted vea uno, sepa que no tiene autorización para funcionar como transporte público masivo.



“La Secretaría de Movilidad, expidió un documento confirmándole a las últimas empresas que quedaban del provisional que esas últimas rutas salían a partir del 11. Es decir, en este momento no debería haber una ruta de esas operando en la ciudad”, explicó Nicolas Correal, Subgerente Técnico de TransMilenio S.A.



El desmonte significa la salida de circulación de 135 rutas y 5.129 vehículos que, a su vez, serán reemplazados con servicios zonales (buses azules) y troncales (buses de TM). Según cifras de TM, entre 2020 y 2021 se implementaron 119 rutas zonales nuevas que se suman a las 430 rutas ya existentes en el zonal y a las más de 80 del troncal.



Pero, ¿cómo podrán movilizarse ahora los pasajeros que dependían del componente provisional? De acuerdo con Correal, el “ reemplazo se hace por dos metodologías: ruta homóloga y cobertura”.



“La homóloga se hace tratando de calcar (el trazado del provisional) donde se pueda y en las condiciones que se pueda. Por ejemplo, no se puede trazar exactamente igual cuando esa ruta estaba siendo servida en un corredor que no es de movilidad o que no presta las condiciones de seguridad porque la pendiente es peligrosa o porque no da el radio de curvatura para que nuestros buses anden por ahí”, detalló Correal.

La otra opción es reemplazo por cobertura y esto puede implicar combinar servicios: por ejemplo, una ruta más corta de Sitp que conecte con una estación de TM para que el pasajero siga el recorrido.



Correal, a su vez, aseguró que se trabajará para fortalecer los puntos de recarga en los barrios y para enfrentar la informalidad que pueda surgir de este cambio.

EL TIEMPO