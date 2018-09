Desmonte del campamento venezolanos en Salitre se hará durante 15 días

El desmonte del campamento de venezolanos que están ubicados en un lote al lado de la Terminal de Transportes se hará de forma paulatina durante los próximos días. Las primeras familias en salir serán las que tengan niños menores de 5 años. Los que quieran viajar a otras partes, se les gestionarán los tiquetes.



En todo caso, se hará sin vulnerar sus derechos y también se realizará una feria de servicios sociales que incluirá ofertas laborales.



Así lo dijo a EL TIEMPO la Secretaria Social del Distrito, Cristina Vélez Valencia, luego de los primeros acuerdos a los que llegaron con las personas del hermano país que migraron a este punto y que ubicaron carpas y cambuches desde hace cerca de dos meses.

El plan de atención comenzó el sábado 15 de septiembre con la caracterización de la población que se asentó temporalmente en este punto.



Se trata de 160 personas de las cuales el 79 por ciento son hombres y el 21 por ciento mujeres. Hay tres de ellas en embarazo y 10 niños son menores de 5 años. El 71.6 % terminó bachillerato. Los datos señalan que el 95 por ciento de los encuestados sabe leer y escribir. En este punto el 96.6 % son venezolanos y el 3.3 colombo-venezolanos. El 65 % de los consultados no tiene documentos migratorios o de identidad.



“Se van a ayudar a ubicar con alternativas como los refugios que ofrece la Pastoral Social, va a ser un proceso progresivo con todas las ayudas que podemos dar. Vamos a ofrecer también la ruta de empleabilidad. Esto no es una salida forzada sino paulatina, tranquila, con alternativas”, precisó la Secretaria Social.



El próximo 28 de septiembre se desarrollará una feria de servicios del Distrito que tendrá en un solo lugar información de acceso a apoyos.



El Distrito va a canalizar todas las ayudas y la gestión para la orientación de los venezolanos en una gerencia que se espera esté en marcha el 1 de octubre.



Se entiende que la reubicación no soluciona la crisis y esta apenas está comenzando. Según las cifras más conservadoras, en Bogotá ya hay más de 300.000 venezolanos y se estima que al día llegan entre 300 y 500 al terminal de transportes.



De los encuestados en el campamento, “las principales razones para salir de Venezuela fueron razones económico-laborales, falta de acceso a alimentación, y falta de acceso a salud. El 86,4 % informó su intención de quedarse en Colombia”, señala la caracterización.



Las primeras acciones del Distrito en este punto, que fueron lideradas por la Alcaldía Mayor a través de la secretarías Social, Gobierno, Salud y el Instituto para la gestión del Riesgo –IDIGER-, señalan que una niña presentó enfermedad diarreica y fue atendida en un hospital de la Red del Distrito.



La semana anterior, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, anunció que se va a abrir un SuperCade social en la Terminal de transporte, para brindar información y orientación sobre la oferta Distrital.



También habrá una casa para el migrante en Teusaquillo donde se ofrecerá atención legal y psicosocial. Será un punto de encuentro.



También se abrirá un albergue temporal con 50 cupos diarios transitorio hasta por tres días.



“Es importante recordar que la Cruz Roja será la entidad encargada de recibir y entregar las ayudas que la ciudadanía generosamente está entregando para acompañar a los hermanos venezolanos, dada su experiencia en este tema”, dijo el Distrito.



HUGO PARRA GÓMEZ

REDACCIÓN BOGOTÁ