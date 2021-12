Las fuertes lluvias que sacudieron la capital en la noche del domingo causaron un deslizamiento de tierra en el barrio Cerro Norte, de la localidad de Usaquén, que sepultó dos motocicletas y un taxi. La emergencia, que ocurrió en la calle 160B con carrera 1.ª B, dejó varias viviendas con problemas estructurales.



“Pasó como a las seis de la tarde. (...) En esta parte había un muro de contención que ya estaba agrietado y que por las lluvias que hubo durante toda la tarde no aguantó y se cayó. El problema del barrio es que desde arriba empieza a bajar el agua y las calles se convierten en ríos caudalosos”, contó Martha Contreras, quien vive a pocos metros del lugar de la emergencia.



Los organismos de emergencia, que acordonaron la zona y estabilizaron muros de manera provisional ante el riesgo inminente de caída, indicaron que en el deslizamiento no hubo personas lesionadas. De acuerdo con el Idiger, también se presentaron fenómenos de remoción en masa en los barrios Santa Cecilia Norte, Santa Cecilia parte alta y Bosque de Pinos.



En el consolidado de dicha afectación se emitieron tres actas de evacuación y se restringió el sendero peatonal que conecta la carrera 1.ª B con las viviendas de la parte alta de la montaña, debido a la afectación generada por la caída de escombros. Con respecto a las ayudas humanitarias, los damnificados recibieron kits de limpieza, estufas y elementos para pasar la noche.



No obstante, el caso que más preocupa a las autoridades es el de una casa que está a pocos centímetros de un abismo y en riesgo de colapso ya que muros y columnas se vinieron abajo luego de que el terreno se desestabilizara.



“Se instaló un puesto de mando unificado (PMU), en donde se encuentran el Idiger, la alcaldía local, la Unidad de Mantenimiento Vial, Bomberos y la Secretaría de Integración Social, en donde realizan desde su competencia lo pertinente al restablecimiento de la normalidad del lugar”, señaló la entidad.

Zonas en riesgos

A través de los Consejos Locales de Gestión de Riesgos, el Idiger ha identificado 247 sitios críticos o propensos a deslizamientos en 10 localidades. Estos corresponden a lugares con condiciones recurrentes de eventos como movimientos en masa y que, de acuerdo con la entidad, “son objeto de visitas de inspección periódica”.



“Las localidades con mayor riesgo de deslizamientos de acuerdo con su calificación de amenaza son: Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Usaquén y Rafael Uribe Uribe”. Esta clasificación consta de tres niveles (baja, media y alta) que se asignan a partir de los diagnósticos técnicos que realiza la entidad.



Otro dato que preocupa a los organismos de control es que en Bogotá hay cerca de 214.000 personas que habitan las áreas en amenaza alta por movimientos en masa, la mayoría –más de 90.000– viven en laderas de Ciudad Bolívar y Usaquén.



“La Administración Distrital ha implementado diferentes intervenciones como la ejecución de obras, la identificación de áreas por incorporar como suelo de protección por la Secretaría de Planeación cuando se encuentra en amenaza alta no urbanizable o por riesgo alto no mitigable, así como el reasentamiento de familias”.

EL TIEMPO

* Con reportería de Mauricio Moreno.