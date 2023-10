'Se pegó contra la lápida': habla madre del menor muerto en pleno cementerio de Bogotá

Pasan los días y la familia de Ángel Mahecha no sale de la consternación por el fallecimiento del menor de siete años, quien perdió la vida el pasado domingo luego de que la rama de un árbol cayera en su cabeza en pleno cementerio del sur de Bogotá.

Según se ha podido saber, el pequeño estaba junto a otros familiares visitando la tumba de su bisabuela, quien había fallecido el 4 de octubre.



De repente, en medio de su visita, la rama de un árbol del cementerio Jardines del Apogeo, al sur de Bogotá, cayó sobre la humanidad del menor sobre las 2:30 p.m. Lamentablemente, después del impacto, Ángel Mahecha falleció.



Y ahora, en medio de la denuncia de Vanesa Mahecha, tía del menor, por una supuesta falta de atención de los encargados del lugar, Sandrid Rivera, madre del pequeño fallecido, decidió hablar al respecto.



En su desgarrador relato, el dolor y los detalles que rodean la tragedia.



Desgarrador relato de la madre de menor fallecido en cementerio de Bogotá tras caída de una rama

La entrada del cementerio Jardines del Apogeo. Foto: Google Maps

Según contó Sandrid Rivera, en el momento de la caída de la rama del árbol el menor estaba junto a sus abuelos, la tía Vanesa y otros familiares visitando la tumba de la bisabuela del pequeño.



Conforme relató la madre del pequeño, el desafortunado hecho ocurrió cuando ya iban a salir del lugar.



"Mi hijo iba en la mitad de ellos cuando le cayó la rama. Sintieron un golpe, pero creyeron que los niños se habían caído. La abuela, quien iba al lado de él, bajó la mirada porque la rama le tocó el pie, y luego fue que la tía empezó a gritar: ¡El niño, el niño!", le contó Rivera, entre lágrimas, al diario Q'hubo.



En ese punto, según la mujer, el pequeño perdió el equilibrio y cayó contra la lápida. Producto de ese impacto, Ángel falleció.



"Notaron que se pegó contra la lápida, se desnucó, y la rama le quedó incrustada en su cabecita", relató la madre, que no estuvo en el momento de los hechos.



Interrogada por la queja de que supuestamente los trabajadores de Jardines del Apogeo no le prestaron auxilio a su hijo, Rivera expresó: "Las personas que estaban en ese momento en el cementerio, arreglando otras tumbas, fueron las que les ayudaron".



La madre del menor fallecido expresó que la familia decidió salir en un carro para que el menor fuera atendido en el Hospital Meissen. En el camino, contó, se encontraron una ambulancia que los auxilió. Sin embargo, Ángel no tenía signos vitales cuando llegó al centro médico.



"Mi hijo estaba cursando segundo de primaria en el colegio Ciudad Bogotá, en Tunjuelito, era un niño muy inteligente, me decía que estaba feliz por haber pasado el año...", lamentó la madre en su charla con el Q'hubo.



Jardines del Apogeo se pronunció por lo sucedido

(Imagen de referencia). Foto: iStock

Tras lo ocurrido en sus instalaciones, Jardines del Apogeo compartió un comunicado en el que lamentó los fatídicos hechos.



“La Sociedad Jardines del Apogeo S.A. con profunda tristeza, lamenta la situación ocurrida el día de ayer, 07 de octubre, en horas de la tarde. Se une y acompaña a la familia en este momento de dolor y les expresa nuestras más sinceras condolencias”, expresó el cementerio en su misiva.



"Asimismo, precisamos que nos encontramos a disposición de las autoridades competentes, con el fin de apoyar las gestiones necesarias para esclarecer las circunstancias que rodean este infortunado incidente”, enfatizó Jardines del Apogeo.



Los miembros de la familia del menor ya se reunieron con el equipo de la Fiscalía que adelanta las investigaciones por lo sucedido.

