Desde este lunes, la Alcaldía de Bogotá habilitará ciclovías

La Alcaldía de Bogotá anunció que desde este lunes se habilitarán carriles de vías para que los ciudadanos que tengan que movilizarse lo hagan por medios de transporte limpio o caminando.

Así lo dijo la alcaldesa Claudia López en un video que envió a los medios de comunicación y en el cual dice que esa medida busca descongestionar TransMilenio, ante la actual alerta por el nuevo coronavirus.



Pero también bajar la presión de personas solicitando citas médicas o acudiendo a urgencias de hospitales y clínicas.



Sin embargo, la mandataria llamó la atención de los ciudadanos para que si no es necesario no se saquen los carros ni las motos.



La medida de las ciclovías temporales es otra de las decisiones que buscan contener la propagación del virus del covid-19, que en la ciudad ya deja cerca de una veintena de personas contagiadas.



“Mientras no sea indispensable, ir solo en transporte limpio o caminando o en bicicleta, y por eso vamos a habilitar más ciclovías y bajar la aglomeración en TransMilenio”, dijo.



Los corredores con nuevas ciclovías estarán habilitados de 6 a 8 a.m. y de 5 a 7:30 p.m.



De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, desde este lunes se habilitarán carriles de las avenidas Las Américas, entre la avenida Ciudad de Cali y la calle 34; la calle 26, entre calle 34 y carrera 19B; la carrera 19, entre la ciclorruta de la calle 32 y la carrera Séptima; la carrera Séptima, entre calles 32 y 72, la carrera 24, entre calles 72 y 80, y la calle 80, entre carrera 24 y avenida Ciudad de Cali.



“Mientras haya alta contaminación del aire y sigan saliendo carros, motos, camiones, contaminamos el aire, se enferma la gente por enfermedades respiratorias, y eso nos presiona el sistema de urgencias y la salud. No resistimos esa presión. Necesitamos no sacar las motos, los carros…”, dijo la mandataria bogotana.



En su pronunciamiento, López les recordó a los bogotanos que hay que lavarse las manos y saludar sin contacto, y quedarse en casa “tanto como sea posible, estudiante o trabajando”.



La alcaldía señaló que en los próximos días se habilitarán más ciclovías y les pidió a los ciclistas utilizar luces y reflectivos en horas de baja visibilidad, transitar siempre por la derecha, no hacer maniobras peligrosas, respetar las señales de transito, acatar las recomendaciones de las autoridades y planear previamente la ruta con herramientas como mapas.bogota.gov.co



Redacción Bogotá

