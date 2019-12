Ojo, desde hoy cámaras 'salvavidas' notificarán infracciones

Las cámaras 'salvavidas' o 'cazainfractores' que la Secretaría de Movilidad en asocio con la ETB instalaron en varios puntos de la ciudad, empezarán a enviar notificaciones a conductores que infrinjan las normas de tránsito.

De acuerdo con el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, este es un primer paso para la implementación completa de esta tecnología en las vías de la ciudad.



"Vamos a empezar a mandar mensajes informativos a los ciudadanos que están cometiendo estas infracciones. Cada cámara está tomando más de 350 infracciones al día, lo que hace un grupo de policías", dijo el funcionario.

Las notificaciones no serán por ahora los comparendos como tal, sino una advertencia de que el comportamiento en las vías no está siendo el adecuado. Se espera que en las próximas dos semanas ya se empiece a realizar el cobro de las infracciones que cometan los conductores.



Exceder el límite de velocidad, pasarse el semáforo en rojo, no tener vigente el SOAT o la revisión técnico mecánica, son algunos de los comparendos que empezarán a sancionarse con la ayuda de estos dispositivos.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET