Descartan posible caso de covid-19 en TransMilenio

Sobre las once de la mañana de este miércoles, una mujer se desmayó en uno de los baños del segundo piso de la estación de TransMilenio Ricaurte.



Esta persona, que había salido de la casa a hacer algunas diligencias, le manifestó a los funcionarios del Sistema que su esposo era uno de los pacientes diagnosticados con covid-19 en Bogotá.

De inmediato, miembros de la Secretaría de Salud y de TransMilenio desplegaron todo el protocolo para brindar atención en el lugar y determinar el estado de salud real de esta mujer. Los baños de la estación fueron acordonados por más de una hora y media.



(Lea también: Habla colombiano que denunció falta de controles en aeropuertos)



Según voceros del Distrito, la mujer se habría retractado ante uno de los médicos que llegó a atender la emergencia.

Según Erica Tatiana Mahecha Lizarazo, médico general del programa de atención prehospitalaria de la Secretaría de Salud, quien atendió a la mujer de 23 años implicada en el hecho, la paciente no tenía ningún síntoma de alarma frente al covid-19.



La mujer presentaba un cuadro de migraña que no comprometía sus signos vitales ni su patrón respiratorio.



Mahecha afirmó que la compatibilidad ante un posible de caso de coronavirus era baja, debido a que la paciente no había viajado al exterior en los últimos meses, no se había relacionado con ninguna persona proveniente de los países que tienen la pandemia y tampoco había tenido contacto con ningún infectado en Colombia. La mujer recibió toda la atención establecida en el protocolo, recibió indicaciones frente a la migraña que presentaba y no tuvo que ser trasladada a ningún centro asistencial.

Noticia en desarrollo...

BOGOTÁ