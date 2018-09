Estudiante de Universidad de la Sabana cumple cuatro días desaparecida

Desde el pasado viernes 31 de agosto, en horas de la tarde, no se tienen noticias sobre el paradero de Paula Andrea Álvarez, estudiante de administración de empresas de la Universidad de la Sabana, quien fue vista por última vez saliendo de su casa en el barrio San José de Bavaria, en el norte de la ciudad, a las 4:55 p. m.



La joven llevaba puestos un leggins, blusa, tenis negros y cargaba una maleta gris. Luz Estela Rivas, madre de la joven, contó que a ella le gustaba salir a hacer ejercicio al cerro La Conejera o lugares aledaños al barrio. “Es común que Paula salga a hacer ejercicio. Últimamente se encontraba estresada por el trabajo y la universidad”.

Añade además, que Lina, su hermana, descubrió que en el celular de ella aparece activada la ubicación del celular de Paula la cual muestra que entre las 5:16 de la tarde hasta las 8:48 p. m. la estudiante estuvo en el cerro La Conejera.



Sin embargo, no se sabe si la joven descendió del lugar ya que la última ubicación fue cerca al Alkosto de la calle 170, a las 8:48 de la noche.



“Paula no recibió nunca ningún tipo de amenazas o mensajes en su contra. Estaba tomando unas pastas para los nervios que le habían medicado hace poco y decía que no le hacían bien”, afirmó la madre de la joven.



Sus familiares piden ayuda e información para dar con su paradero. Los números a los que se pueden comunicar son 3103059292 o 3102863526.



BOGOTÁ

