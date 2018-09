Sin rastro de dos jóvenes de 16 años desaparecidas el fin de semana

La desaparición de dos jóvenes de 16 años en Bogotá ha agitado en los dos últimos días las redes sociales y tiene a sus familias en total angustia e incertidumbre.

Rafael Melo, el padre de una de ellas, Laura Valeria Melo Cifuentes, cuenta que su hija se fue a dormir en la noche del domingo “muy preocupada” porque una amiga de ella -de la misma edad-, Laura Sofía González, estaba desaparecida. “Todo el día estuvo muy pendiente de cualquier información, de si la niña le escribía o algo”, dice el padre.



Se habían conocido tres años atrás en el Colegio Bethlemitas pero luego las dos cambiaron de institución educativa. Sin embargo, mantenían su amistad.



Laura Sofía, aparentemente, había desaparecido el domingo en Madrid (Cundinamarca). En un video se ve que salió de su apartamento por la ventana de su habitación hacia las 2:30 de la tarde y se fue caminando afanada.



Su padre, Larry González, al revisar sus redes sociales, se dio cuenta de que ella estaba en grupos de WhatsApp que hacían parte de una red denominada 'Momo', en la que los miembros se ven enfrentados a retos que ponen en riesgo su vida, incluyendo el suicidio.



En los grupos en los que está Laura Sofía, según su padre, había personas de Japón, México y Colombia. “A través de esta red, los delincuentes acceden a información privada almacenada en los celulares de sus víctimas, que usan para extorsionarlas”, explicó.

La desaparición de Laura Valeria fue hacia la medianoche del mismo domingo 23. Su padre, pediatra, se había ido a atender un turno en el Hospital San José Infantil, y la madre, Diana Paola Cifuentes y su hija se habían quedado en casa. Ambas se fueron a dormir a las 11 de la noche, pero antes de la medianoche la mamá se dio cuenta de que su hija no estaba.



Al revisar las cámaras de seguridad del edificio, ven que hacia las 12:10 a. m. del lunes la joven salió corriendo de su casa, en el barrio Ciudad Alsacia, en el occidente de Bogotá, y, a la vuelta de la esquina, abordó un taxi que había llegado a gran velocidad y del cual no se han podido identificar las placas.



Estaba vestida con un pantalón negro, tenis del mismo color, un buzo blanco y otro al parecer de color verde. Llevaba, además, un morral.



“La Fiscalía, el CTI , la Dijín y el Gaula están trabajando en la búsqueda, pero hasta el momento no tenemos ningún indicio”, dice el angustiado padre.



El médico Melo pide a quienes tengan alguna información comunicarse al teléfono 314 4561995. Larry González también dio estos números: 3143872176 y 3114470775.



BOGOTÁ