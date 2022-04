Bogotá vivió una triple desaparición el viernes 22 de abril, cuando Hernán Felipe Mejía, Juan Andrés López y Jaime Andrés Vega, en circunstancias y puntos diferentes de la ciudad, fueron vistos por última vez.



De ellos, dos fueron encontrados sanos y salvos luego de dos días, pero para Mejía, el tercero, la historia fue diferente y su cuerpo fue hallado sin vida, al parecer por una sobredosis de escopolamina que habría sido usada para robarlo, como lo confirmó una fuente a este diario.



Sin embargo, estos hombres no habrían sido los primeros en ser presuntamente atacados con alguna sustancia para robarles sus pertenencias. El 16 de abril, un joven de 22 años fue golpeado, drogado y robado en el portal de la calle 80. Pese a que sobrevivió, Daniel Andrés Castiblanco fue abandonado inconsciente debajo del puente de la avenida 68 con calle 80 con múltiples lesiones.



Aunque las autoridades no han podido establecer que en todos los casos se presentó el uso de escopolamina como medio de ataque, lo cierto es que en la mañana de ayer se conoció el caso de una joven de 17 años que habría sido drogada y abusada sexualmente luego de tomar un taxi en Chapinero.



La mujer apareció siete horas después deambulando por un barrio de Ciudad Bolívar y el informe médico dictaminó que habría sido abusada sexualmente.



Frente al complicado fin de semana, el comandante de la Policía de Bogotá, general Eliécer Camacho, dijo que se desplegó un operativo con el grupo Gaula para la búsqueda de los sujetos. “Se pudo establecer que Jaime Vega estaba departiendo con amigos por lo que nunca hubo una desaparición. Mientras tanto, en el caso de Mejía se está esperando el informe pericial que dictamine la causa de la convulsión y posterior deceso. En el caso de López se indagan las causas de su desaparición”.

La modalidad

De acuerdo con las cifras reveladas por el Instituto de Medicina Legal, en Bogotá, de enero a marzo de este año, se han reportado 23 desapariciones involuntarias, 148 ausencias voluntarias, 9 desapariciones por fallecimiento, seis involuntarias relacionadas con algún trastorno mental y 352 casos en los que las autoridades no han obtenido información. Al comparar estas cifras con el 2021, se pudo evidenciar una reducción de 12,1 por ciento en las desapariciones, pues entre enero y marzo de ese año la cifra ascendió a 612 casos.

No obstante, sobre los recientes reportes, un investigador del caso le dijo a EL TIEMPO que, al parecer, la desaparición de Juan Andrés López habría sido voluntaria y que no estaría relacionada con un caso de hurto en el que fue implementada alguna sustancia.



Por otro lado, una fuente confirmó que Hernán Mejía sí habría sido víctima de escopolamina la noche que perdió la vida en medio de una convulsión al salir de un bar en Chapinero, donde al parecer cumplía una cita.



De los casos señalados, en al menos tres se pudo probar la presencia de escopolamina en el cuerpo de las víctimas. Por eso, las autoridades han puesto la lupa sobre el tema e investigan esta modalidad de hurto que está afectando a la capital del país.



César Augusto Hernández, investigador y perfilador criminal de la Universidad Manuela Beltrán, explicó que esta es una modalidad que mayoritariamente se da en bares y discotecas, donde los victimarios aplican sustancias bien sea en el cuello o la ropa de las víctimas, utilizando técnicas de coqueteo o amistad.



El experto recordó que la escopolamina es una sustancia incolora e insípida que puede ser suministrada de forma oral o cutánea. “El modus operandi más común es poner la sustancia en las bebidas. Cuando la víctima descuida su trago, el delincuente aprovecha para hacerlo; no obstante, también lo hacen en chocolates y dulces”.

Ahora bien, el investigador señaló que esta es una modalidad que también está presente en los servicios de transporte particular que operan con aplicaciones. Allí, la víctima es abordada mediante una servilleta o algún elemento de servicio; incluso, advirtió Hernández, que los químicos pueden ser liberados en el aire del vehículo.

Por otro lado, Santiago Pabón, toxicólogo de la Universidad Javeriana, explicó los efectos que esta droga puede tener dentro del organismo. Según el galeno, la escopolamina es mezclada con otras sustancias hipnóticas para ser usada en dos contextos: uno, para provocar intoxicaciones con fines delictivos, como hurtos, paseos millonarios; y en asaltos sexuales.



No obstante, Pabón advirtió que hay una modalidad de uso recreativo, pues la sustancia tiene la capacidad de generar alucinaciones y poner a la persona en estado de sumisión química. “Esta droga hace que los sujetos empiecen a obedecer órdenes sin oposición y de forma automática. Sin embargo, la persona puede entrar en un estado de agitación que el criminal no pueda controlar”.

Finalmente, los expertos advierten que las víctimas de esta modalidad pueden presentar lapsus de amnesia, deterioro neurológico posterior, piel seca y enrojecida. Además de la pérdida parcial de la visión y en el curso de la intoxicación se pueden dar convulsiones, como, presuntamente, fue el caso de Hernán Mejía.

Recomendaciones

Hernan Mejía. Foto: Archivo particular

Uno de los investigadores del grupo de desaparecidos de la Sijín indicó que hay que evitar salir solo a sitios públicos, “en caso de salir solo se recomienda no llevar elementos visibles y llamativos como los reloj de alta gama, accesorios de lujo o altas sumas de dinero, porque eso los convierte en potenciales candidatos para un hurto”.



De la misma forma, la Policía recomienda que no se tome servicio de transporte en la calle sino mediante aplicaciones autorizadas; además, informar constantemente a un familiar o amigo sobre la ubicación en tiempo real. “Para los hombres que disfrutan salir en la noche solos y encuentran a la mujer ideal, por lo general esto termina desencadenando un caso de escopolamina”, añadió el investigador.



Finalmente, se recomienda contar con seguros bancarios y mecanismos de protección para bloquear las transacciones sospechosas que se realicen dentro de un determinado tiempo. Para las autoridades, es muy importante que las víctimas de estos hechos denuncien los casos para establecer los procesos de investigación y desarticulación de bandas criminales que se dedican a esta modalidad de hurto en la capital.

