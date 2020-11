Buscan a joven de 27 años que desapareció en el barrio Niza

Édgar Iván Díaz Corredor, de 27 años de edad, se encuentra desaparecido desde el pasado 28 de octubre de 2020 en Bogotá. La última vez que salió de su casa fue a un centro médico en el barrio Niza, donde se había parqueado en una bahía de la calle 127B con avenida suba.



Una de sus familiares le dijo a EL TIEMPO que ese día Édgar había acompañado a su novia a una cita médica. "A él no lo dejaron ingresar, la hicieron entrar sola, y a él lo dejaron en la sala de espera. Ella dice que salió a los 20 minutos de la cita para decirle que entrara y cuando salió, él ya no estaba", dijo una de sus primas.



En el testimonio que la pareja le dio a los familiares de Édgar, ella salió a buscarlo a la bahía donde había dejado parqueado el vehículo, pero no lo encontró. Sin embargo, según lo que manifestó, una mujer que cuida carros en este lugar, le dijo que, supuestamente, Édgar le dijo que regresaba en algunos minutos.



"Después de eso no se sabe absolutamente nada. Algo que sí se sabe que es mi papá, que es su tío, le mandó un correo donde la decía en al asunto 'hola, ¿cómo estás?', y él contestó: 'Hola tío, no se preocupen que en estos días nos vemos, yo estoy bien'", dijo una prima del joven desaparecido.

Está vestido con un Jean azul claro, camiseta azul oscura y tenis blancos. Iba en una camioneta Honda CRV modelo 2019 color Gris metálico. Cualquier información puede comunicarse al 3102654975 o al 3114547445.



El Gaula de la Policía ya está investigando este caso. Pero hasta el momento, según la familia, no ha habido ninguna información sobre su paradero.

