Buscan a padre de familia que entró en crisis tras quedar desempleado

Jhonnatan Penagos Roa, de 36 años, ya no podía más con las deudas del hogar. Su situación era crítica y además se había quedado sin trabajo tras la pandemia por el covid-19.

Julieth Andrea Tovar Navarrete, su esposa, cuenta que las deudas por tres meses de arriendo lo llevaron a salir de su casa el 16 de junio de 2020 de forma desesperada en la localidad de Usme, exactamente en el barrio Aurora en Santa Librada.

Él vestía una camisa tipo polo rosada, un jean azul y unos tenis azules Reebook. Pero lo más preocupante es el mensaje que dejó en el Facebook de su esposa: “Hola Julieta. Perdóname por lo que voy a hacer. Perdóname por todo el daño que te hice. No permitas que el niño se convierta como yo. Dile que lo amo por favor. Aunque lo que estoy haciendo es demasiado egoísta”.



La pareja solía vender fruta y yogurt con fruta y cereal al comercio de forma puerta a puerta, pero como en la cuarentena se cerraron muchos negocios, ya no había a quién venderles los productos. Además, las ventas ambulantes han tenido muchas prohibiciones.



Julieth también cuenta que Jhonnatan le escribió un mensaje a su madre diciéndole que la quería mucho y que lo perdonara por lo que iba a hacer, pero que la crítica situación lo había llevado a eso.



"Se sentía muy mal porque ya había tocado muchas puertas para conseguir empleo. Antes de trabajar como independiente laboró en vigilancia como siete años pero no le salía ninguna oportunidad. Intentó manejar taxi y no le funcionó. Sentía que nada le salía bien "

Hoy sus familiares le ruegan a las autoridades encontrarlo o informar sobre su paradero al celular 3057684645.



CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com

