Buscan a Kevin, un joven de 15 años que desapareció en Mosquera

Diana Patricia Molina Zapata está desesperada. Ya han pasado cinco días y no se sabe nada de su hijo Kevin Santiago de 15 años quien salió el 30 de septiembre de su casa en la calle 7 No. 11-22 a eso de las 7 de la noche y no regresó.

Según cuenta su madre, el joven salió por pedido suyo a hacer un mandado a la casa de su tío en la calle 8 No. 13-27 en el barrio Planadas. “Ese mismo día yo salí para mi trabajo, que es de noche, y cuando regresé al otro día, mi hija me dijo que no había llegado durante toda la noche”.



Inmediatamente la mujer lo busca sin encontrar ni una sola pista porque además el tío del joven le dijo que nunca había llegado a su casa.



En el momento de su desaparición el joven vestía sudadera negra, chaqueta blanca y una gorra tipo militar. Su familia cuenta que no estaba estudiando, según su madre, no lo había matriculado porque estaba buscando un nuevo colegio.



Por ahora solo han obtenido un video en el que se ve al joven solo. “Pero su primo dice que él debió coger una buseta que llega hacia la avenida y solo llega hasta ahí. Son unas rutas que lo sacan a uno del barrio”, dijo Diana quien habló con el conductor. Este les dijo que el joven se había bajado mucho antes.

La familia dice que todo lo que se sabe hasta el momento son hipótesis y por eso decidió salir en compañía de familia y amigos a bloquear la calle 13. “Estamos desesperados no queremos que pase más tiempo sin saber de Kevin”.



Si usted sabe algo del paradero de este joven puede escribirnos. Su familia agradece cualquier información.

