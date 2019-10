¿Los trancones pueden dar depresión? Parece que sí, según la ciencia

Los trancones están asociados a síntomas depresivos. Así lo reveló un estudio de la Universidad de los Andes que analizó el tema en 11 ciudades de América Latina, incluida Bogotá.



Los resultados evidenciaron que en Bogotá, 36 % de las personas encuestadas "presentaron alteraciones y efectos negativos en su salud mental" por cuenta del difícil tráfico de la capital colombiana.

Este y otros datos están consignados en el artículo Commute patterns and depression: Evidence from eleven Latin American Cities, publicado en la revista especializada Journal of Transport & Health, en el que participaron la doctora Olga Lucía Sarmiento, profesora de la Facultad de Medicina y el ingeniero Óscar Guaje, profesor del Departamento de Ingeniería Industrial, de la Universidad de los Andes.

Los hallazgos tienen cifras contundentes:



"Encontramos que, en promedio, cada 10 minutos adicionales de tiempo de viaje están asociados con un aumento de 0,5% (p = 0.011) en la probabilidad de presentar síntomas depresivos de acuerdo con la prueba de tamizaje”, señala el documento.



Ahora, el asunto se pone peor dependiendo en qué tipo de medio de transporte pase usted el tiempo de trancón. Por ejemplo, se tiene que se deprimen menos quienes vayan en transporte público formal (tipo metro u BRTs como TransMilenio) que aquellos que vayan en carro particular.



“Cuando comparamos los resultados por medio de transporte utilizado, encontramos que usuarios del sistema de transporte público formal (p.ej. metro o buses rápidos) tienen una probabilidad 4,8% (p = 0.040) menor de presentar estos síntomas depresivos con relación a conductores de vehículos privados", afirma el estudio.

De acuerdo a la doctora Sarmiento esto tiene que ver con las interacciones sociales que permite cada tipo de transporte.



“El hecho de que tus vayas en tu carro, estás muchas veces solo, en cambio en el transporte público hay más relaciones con otros individuos y estas relaciones y esta cohesión que uno puede ver, aunque haya problemas en transporte público, puede estar asociado a menores síntomas depresivos”, afirma.



Además, parece ser que también aumenta los síntomas depresivos el hecho de no tener un paradero de transporte público cerca.



“No tener paradas de transporte público (formal o informal) a diez minutos o menos a pie del lugar de residencia está asociado con una probabilidad más alta de presentar síntomas depresivos”, agrega el estudio.



Daniel Rodríguez, otro de los autores del estudio y director del Instituto de Estudios de Transporte, agregó que este documento permite reconocer que la forma en que se diseña y administra el transporte en las ciudad tiene un impacto directo en la salud mental de los pasajeros.



En últimas, la conclusión según el estudio es clara "mejores condiciones de acceso a sistemas de transporte público masivo y una menor congestión llevan a una mejor salud mental de los ciudadanos".

*Con información de la Universidad de Los Andes