Aumentan quejas por ‘mal cobro’ en la tarifa de aseo: ¿qué pasó?

Cobros en dos facturas y cobros excesivos de la tarifa de aseo son el nuevo dolor de cabeza y de bolsillo de varios habitantes de las localidades de Suba, Usaquén y Chapinero.



Esta semana, City Tv y EL TIEMPO recibieron denuncias relacionadas con el cobro de este servicio que fue ajustado recientemente. Desde el 9 de septiembre, el operador Promoambiental hace el cobro de manera mensual, a través de la factura de Enel- Codensa y no en la del Acueducto, como normalmente sucedía, y con un incremento de máximo 300 pesos.

Sin embargo, el cambio ha generado quejas entre la comunidad. Por una parte, se han registrado casos en los que el recaudo se ha hecho en ambas facturas.

Uno de los afectados es Alexander Buitrago, habitante de la localidad de Chapinero, quien denuncia que la tarifa de aseo del mes de septiembre se la cobró Enel por 44.030 pesos y el Acueducto por 118.730 pesos.



City Tv se contactó con Promoambiental, el operador responsable en este caso.



Según su presidente, Vladimir Jaramillo, estos son casos excepcionales pues la empresa ha procurado hacer el empalme sin complicaciones en el 100 % de los casos. Pero, explicó que si sucede es por una razón sencilla: “El corte para todos los cobros no empalmaba el mes exacto. Entonces para algunos casos puede ser que en el Acueducto llegue una parte del cobro y en el de Enel - Codensa otra parte. Nunca va a suceder es que el cobro llegue repetido o duplicado en ambas facturas”. Agregó que Promoambiental está dispuesta a revisar, una a una las quejas.



En Suba, otro ciudadano reportó que también pagaba el aseo desde Enel con 13.360 pesos y desde el Acueducto con 13.448 pesos. Este caso corresponde al operador Área Limpia, que en mayo también pasó a hacer su cobro desde la factura de energía.

En su momento, ambas empresas aseguraron que el cambio se hacía para ofrecer una mejor atención y coberturas a los ciudadanos. Sin embargo, cifras de la Superintendencia de Servicios revelan que las quejas han aumentado. En 2018, registraron 1.849 por problemas de cobro y, en lo corrido de 2019, ya van en 2.467.

Casualmente, las empresas que lideran el número de quejas registradas en la Superservicios son Promoambiental (856) y Área Limpia (250).



Pero, las denuncias no se limitan solo a cobros hechos en dos facturas, sino a un incremento por encima de lo que ambos operadores habían anunciado.



En Chapinero, una ciudadana hizo cuentas y encontró un aumento excesivo. Promoambiental, normalmente le cobraba 33.840 pesos en el cobro bimensual (o 16.920 pesos al mes). Pero este mes, la tarifa, ya mensual, le llegó por 26.240 pesos. Es decir que pagó 9.320 pesos adicionales y no los apenas 300 que había prometido el operador.



Jaramillo recordó que la tarifa aumentaría también por otros conceptos, como la implementación de canecas y el barrido.



Pero, al norte de la ciudad, otra persona denuncia que se cobra más y se hace menos. Luis Rojas vive en la parte alta del barrio Santa Cecilia y denuncia que, a pesar de que pagan la tarifa de aseo con todo tipo de aumentos, no se les ofrece un servicio completo. “Esperamos que con lo que pagamos todos los vecinos a Promoambiental, nos hagan la limpieza y el corte de césped. Pero nos han dicho que no tenemos ese derecho y por tanto, nos toca bajar hasta la principal para dejar la basura y ver cómo abajo cortan el césped, barren y hacen todo, mientras que acá arriba nadie responde”.

Por su parte la directora general territorial de la Superintendencia de Servicios Públicos, Bibiana Guerrero, recordó que si se prueba una equivocación en el cobro, los operadores deben responder. “Cuando hay errores, la empresa debe ajustar la facturación. Esto implica definir con el usuario cómo la va a ajustar, si en el período siguiente le cobra menos, por ejemplo”.



Y agregó que si en la revisión del caso se encuentra que los aumentos tienen que ver con cobros no autorizados “habría una investigación en proceso que, eventualmente, podría terminar en una sanción”.



Por ahora, las quejas se resolverán caso a caso. Promoambiental asegura que explicó en una carta a sus clientes cómo se haría el cobro y que los casos denunciantes son “excepciones”.

¿Qué hacer si este es mi caso?

El primer paso es poner la queja ante el operador que le corresponda. En el caso de Promoambiental, puede hacerlo en Chapinero, en la transversal 4 n.° 51A-25,en el Supercade 20 de Julio, ubicado en la carrera 5A n.° 30D- 20 Sur, o en Toberín, en la carrera 21 n.° 169-76. Si al final, usted no está de acuerdo con la réplica, puede interponer un recurso de reposición y en subsidio de apelación.



Una vez la empresa resuelva la reposición, la Superservicios resolverá el recurso de apelación. Si usted tiene dudas adicionales, puede ponerse en contacto con la Superintendencia a través de la línea 691-3006 o la página www.teresuelvo.superservicios.gov.co.

BOGOTÁ Y CITY TV

Con reportería de Pablo Arango, periodista de City Tv