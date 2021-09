¿Qué estaba pasando con el agua en Bogotá, Gachancipá y Cajicá?

Algunos de los habitantes de seis localidades de Bogotá y de un municipio de Cundinamarca habrían recibido agua en condiciones de calidad no óptimas entre 2020 y 2021 por parte de la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAAB). Así lo indicó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en medio del anuncio de la apertura de un pliego de cargos contra la EAAB “por presuntamente suministrar agua no apta para el consumo humano”.

Según la superintendente, Natasha Avendaño García, “la investigación se fundamenta en los resultados de análisis de muestras reportadas por la Secretaría de Salud al Sistema de Vigilancia de la Calidad del Agua Potable. Evidenciamos presuntos incumplimientos de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos en 23 muestras tomadas entre enero y julio de 2021 en Bogotá; y en 2 muestras tomadas en marzo y diciembre de 2020 en Gachancipá”. Según Avendaño, el índice de riesgo de calidad del agua fue superior al 5 por ciento, “por lo que se considera agua no apta para el consumo humano”.



De acuerdo con la Superservicios, las muestras evidenciaron que había coliformes totales –bacterias que son indicadores de deficiente calidad del agua– durante los meses de marzo y mayo de 2021 en las localidades de Santa Fe, San Cristóbal, Fontibón y Usaquén. Además, se encontraron manganeso, variaciones de color y turbiedad en el agua en las localidades de Engativá y Suba. El manganeso en el agua no representa un peligro para la salud, pero su presencia en el agua sí puede causar cambios en su sabor y color.



“Esta acción de control tiene como fin determinar si la EAAB incumplió la obligación de suministrar el agua en condiciones óptimas de calidad, poniendo en riesgo la salud de los usuarios, según los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional”, aseguró Avendaño.



Ante este anuncio, la EAAB respondió a través de un comunicado que “el agua que llega a los hogares en Bogotá y su zona de operación es potable y apta para el consumo humano” y que, como había indicado el 16 de julio, el cambio de color del agua en algunos días de julio “se debió a la modificación del flujo del agua en las tuberías matrices, operación de mantenimiento en la central Santa Ana”.

La EAAB dice que el cambio de color del agua se debió a trabajos en la central de Santa Ana. Foto: Empresa de Acueducto de Bogotá

Precisamente, en julio de este año, la Superservicios ya había requerido a la EAAB por denuncias hechas por la ciudadanía por el color y turbiedad del agua en localidades como Usaquén, Fontibón y Kennedy. En ese momento, Avendaño aseguró que se había solicitado información para determinar si la EAAB había informado sobre las obras y los cambios que pudiera haber en el aspecto del agua. Además, les pidieron “los resultados de laboratorio que certifiquen la calidad del líquido distribuido durante estos días a la población afectada”. EL TIEMPO consultó con la EAAB, y esta aseguró que toda la información se entregó.



Dos meses después, la Superservicios volvió a salir al ruedo y aseguró que encontró que la EAAB “no informó oportunamente sobre los trabajos programados en el sistema Santa Ana y las maniobras realizadas en Tibitoc en julio de 2021. Estas maniobras presuntamente afectaron la calidad de agua en la red de distribución”. Nuevamente, la EAAB aseguró que “responderá el llamado por parte de la entidad de vigilancia”.

Por ahora, la EAAB tiene 15 días hábiles, a partir del 10 de septiembre, para presentar descargos, solicitar o aportar pruebas para defenderse. Si eso no ocurre, podría ser sancionada.

Otra denuncia en Cajicá

Aunque la investigación de la Superservicios se enmarca en Bogotá y Gachancipá, EL TIEMPO conoció otra denuncia en Cajicá.



Cindy Urrego, habitante de la vereda Canelón, asegura que en el sector de El Bebedero también ven llegar el agua turbia. “Llega amarilla, con olor a óxido, con tierra. Mancha la ropa, se ensucian los tanques y ni los filtros de agua ayudan a contrarrestar esta agua que no es consumible. Desde siempre hemos tenido ese problema, pero en 2021 ha sido más frecuente el problema”, cuenta Cindy.

En su casa, cuando sucede esto, deben comprar galones de agua para consumo, dejar de lavar la ropa y, si el agua está demasiado turbia, enjuagarse en el baño con agua de botella. Al fnal, al costo del recibo de agua, estas familias tienen que sumar los gastos en galones y botellas de agia.



“La Alcaldía no nos ayuda. Dicen que es problema de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá, y ellos dicen que es del Acueducto de Bogotá, que así viene de allá, pero no solucionan nada. El agua sucia se la echan unos con otros, literalmente”, denuncia Cindy.



"Estamos cansados de que no nos escuchen y que solucionen por temporadas (días, meses no más) esperamos que sea de total 100% la solución y que no vuelva a pasar"

