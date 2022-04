Desde 2018 hay un proyecto de estudios, diseño y construcción de infraestructura y ciclorruta que irían, originalmente, entre las calles 128 y 170, es decir, a lo largo de un tramo del canal Córdoba.



Según la Memoria Técnica V1 del 21 de diciembre de 2018, el proyecto tiene un costo de 135.000 millones de pesos, incluidos 10.000 millones de administración. Sin embargo, los vecinos del sector aseguran que la obra que se está ejecutando y por la que ya pagaron costaría menos.



El proyecto está registrado bajo el contrato IDU-1650-2019 y según los vecinos, y lo que se puede apreciar en el render aprobado por el Concejo de Bogotá, inicialmente iba a tener ciclorruta en cada costado del canal Córdoba, el cual va paralelo a la carrera 54, que tiene solo dos carriles y no iban a ser reducidos.

Inicialmente, según lo establecido en la contribución de valorización que llegó a sus residencias en el 2019, la obra se desarrollaría desde la calle 128 hasta la 170. Actualmente, se inicia en la calle 129 y ya no se realizará sobre ambos lados del canal, sino únicamente en el costado occidental, pero será sobre la calzada de la carrera 54, es decir que el carril de los ciclistas estará al mismo nivel que el de los automóviles y no sobre el andén, como se tenía planteado en un principio.



Vecinos de los barrios Santa Helena y del conjunto residencial Hacienda Iberia I afirman que el rediseño de la obra afectará de manera negativa la movilidad del sector, porque al reducir la carrera 54 a un solo carril se generará un embotellamiento en las horas de mayor tráfico y no permitirá el acceso de grandes vehículos.



De hecho, la veeduría ciudadana Canal Córdoba tiene fotos en las que se evidencia que a la altura de la calle 138 con carrera 54, los buses escolares de gran tamaño están invadiendo el andén porque no caben en la vía (en este mismo espacio es donde está programada la reducción a un solo carril para construir la ciclorruta). Y aseguran que la obra que se realiza actualmente no equivale a lo que ellos pagaron por valorización.

Qué dice el IDU

Frente a esta modificación, el pasado 23 de abril se realizó en el Concejo de la ciudad un debate de control político en el que se abordó el tema de las obras del canal Córdoba. En esta sesión, el director del IDU, Diego Sánchez Fonseca, afirmó que no se estaba incumpliendo el contrato, sino que “estamos haciendo una ciclorruta en calzada, y eso está definido así en el Manual de Ciclorruta del Ministerio de Transporte”



Aseveró también que habían recibido el visto bueno de autoridades como la Secretaría Distrital de Movilidad. Sánchez aclaró que los precios de la obra eran menores hace dos o tres años, cuando se presupuestó, que ahora.



Sin embargo, según documentos a los que EL TIEMPO tuvo acceso, la valorización que llegó a la comunidad en 2019 planteaba una obra por 125.000 millones de pesos, y que esta estaba comprendía desde la calle 128 hasta la calle 170. No se menciona que la carrera 54 vaya a ser reducida para darle paso a la ciclorruta. Esto tampoco aparece en un volante, que también le llegó a la ciudadanía del sector, en el que se especifica la zona de influencia de la obra. Esta modificación con respecto a la reducción de la vía, está consignada en la Memoria Técnina V1, un documento de más de 300 páginas que habla de otras 15 obras de valorización y que, si bien es de acceso público, no es enviado a las casas de los habitantes.



Primera página de la valorización enviada en el 2019 a los vecinos Foto: Archivo particular

Durante el debate de control político, Sánchez Fonseca también afirmó que se había hecho el rediseño, en el que se hará una sola ciclorruta sobre la carrera 54, porque el proyecto “tiene una propuesta de diseño original desde el año 2018, bajo un contrato que se suscribió en el 2019. El contratista empieza a hacer diseño de algo que tenía apenas una factibilidad y empieza a encontrar que todo eso que le dijeron que debía diseñar no se podía. El diseño tuvo que cambiar porque no cabe la ciclorruta en la zampa del canal y por eso tiene que bajar a la vía”.



No obstante, miembros de la comunidad afirman que ellos realizaron la medición del área y que había espacio suficiente para realizarla, como se planteaba en un principio, solo que requería una inversión económica mayor.



María del Carmen Pinilla, directora del veeduría ciudadana Canal Córdoba, afirma que en realidad la comunidad se enteró de la modificación de la obra con la pacificación de la carrera 54 el 4 de diciembre del 2021 en una reunión virtual. Sin embargo, en el cronograma del proyecto está registrado que la obra se había iniciado el 3 de diciembre de 2021.

El árbol trasladado tiene las hojas secas. Foto: Archivo particular

Por su parte, Angélica Álvarez, integrante de la veeduría ciudadana Canal Córdoba y encargada de temas ambientales, asegura que este proyecto tiene un alto impacto negativo en el ambiente porque para su desarrollo se ha presupuestado el endurecimiento de algunas partes de la zampa del canal, la tala de 580 árboles y el traslado de otros 280, de los cuales, afirma, muchos están muertos por malas atenciones durante el proceso de transporte.



Cabe aclarar que estos árboles son de alto porte y fueron plantados hace 15 años y el propósito de estos era cubrir y disimular el olor que sale del canal, porque por este transitan aguas negras y lluvias.

Proponen ajustes a la obra

Carlos Novoa, director del Consejo Residencial de Hacienda Iberia I, dice que en ningún momento se oponen a la construcción de la ciclorruta y que solo han pedido lo que les prometieron. “Tenemos unos antecedentes de qué fue lo que nos vendieron, qué fue lo que pagamos y qué es lo que se quiere hacer”, asegura, y agrega que por eso la comunidad ha realizado una propuesta de rediseño a la obra, que ven beneficiosa para todas las partes.



Ellos quieren dejar una sola ciclorruta sobre el andén del costado occidental del canal, porque, afirman, es el menos transitado por los vecinos. Explican que con esto no tendrían que hacer un endurecimiento adicional de la zampa y tampoco reducir a un solo carril la carrera 54.



Modificación que la comunidad propone al diseño de la obra en el tramo de la 129 a la 138 Foto: Archivo particular

Le piden al IDU que con el dinero que, aseguran, podría sobrar del proyecto se solucione el problema de las aguas negras y lluvias que son vertidas al canal, que se continúe la carrera 54, que no se instalen semáforos en las calles 134 y 138, para darles prioridad a las bicicletas, sino que se construya un puente, para así evitar la congestión vehicular.



Frente a esto, el director del IDU aseguró durante el debate en el cabildo distrital que ya habían pactado con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para que solucionara la situación de las conexiones cerradas del canal y que se “están armonizándo los cronogramas, ellos entran a arreglar las conexiones cerradas y en seguida va nuestro contratista”.



La veeduría ciudadana Canal Córdoba y los ciudadanos aseguran que el 5 de febrero pasado tuvieron una reunión con la interventoría, representantes del IDU y del contratista, en la que acordaron programar otra reunión para realizar una revisión conjunta de las quejas y los diseños opcionales que se han plantado. Sin embargo, consideran que sus solicitudes fueron ignoradas y esperan que el tema se vuelva a tratar en el encuentro que tendrán en la tarde del próximo lunes 2 de mayo.



MARÍA PAZ ARBELÁEZ PATIÑO

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA DE EL TIEMPO

