Vanagloriarse por colarse en TransMilenio le puede salir caro

Las críticas no han parado desde que la tuitera @Mein__Kampf_ escribió en su red social “les voy a contar una historia hermosa: Con lo que me ahorro colándome en TM todos los días, me como una hamburguesita semanal. Que me perdone. Dios pero ese ‘servicio’ de mierda lo pagará quién sabe quién".

El trino que fue publicado en la tarde del pasado miércoles hasta hoy ha recibido más de 632 respuestas. Una de ellas fue desde la cuenta de la Secretaría de Seguridad. "Esta historia no es hermosa: Colarse en TransMilenio atenta contra las normas de convivencia. La multa equivale a $220.824 razón por la cual remitimos este caso a la Inspectora de Policía encargada para que imponga la medida correctiva Ejemplarizante".

Sobre este caso, Jairo García, Secretario de Seguridad le dijo a EL TIEMPO que " ellla está confesando que todos los días se cuela en el sistema y estamos buscando la manera de que vaya a comparecer ante un inspector de Policía. Ya está identificada"

De la tuitera se conoció que estudia en la Universidad Esap Administración Pública y varios de sus compañeros lo han manifestado en la misma red social.



Este caso se da en el momento en que la Administración Distrital busca frenar con campañas pedagógicas y con multas del Código de Policía el problema de colados, que según cifras preliminares de la Secretaría de Movilidad del 2018 en ese año fallecieron 13 personas al intentar colarse en el sistema.

Les voy a contar una historia hermosa: CON LO QUE ME AHORRO COLANDOME EN TM TODOS LOS DÍAS, ME COMO UNA HAMBUEGUESITA SEMANAL 🙊.

Que me perdone Dios pero ese "servicio" de mierda lo pagará quién sabe quien. — Cardenaslv (@Mein__Kampf_) 30 de enero de 2019

Esta historia no es hermosa: Colarse en TransMilenio atenta contra las normas de convivencia. La multa equivale a $220.824 razón por la cual remitimos este caso a la Inspectora de Policía encargada para que imponga la medida correctiva EJEMPLARIZANTE.



El respeto nos une. — Sec. Seguridad BOG (@SeguridadBOG) 1 de febrero de 2019

Hay que tener en cuenta que colarse en el sistema hace que el hueco fiscal del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) aumente y el Distrito tenga que suplir este hueco con el dinero destinado para otros recursos como la educación y la salud. Y como lo ha reiterado el Distrito TransMilenio es de los bogotanos y la colarse se esta robando a la ciudad.

