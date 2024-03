Denuncian supuestas notificaciones falsas con el logo de la Alcaldía de Bogotá

Un ciudadano bogotano denunció que recibió un mandamiento de pago de la Alcaldía Mayor "falso" y advirtió que se trataría de una nueva estafa.

Según contó, él se dirigió a Secretaria de Hacienda y en las oficinas le dijeron que la notificación no había sido emitida por la entidad.

En un video compartido en redes sociales, un hombre denunció una supuesta y nueva modalidad de robo en la ciudad capital.

El denunciante mostró la notificación que le llegó a su vivienda, la cual tenía firmas y logos y un tono de 'urgencia'.

"Quería informarles que llegó esta carta, este sobre, y al abrirla efectivamente aparece el logo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con todos sus logos, firma, mandamiento de pago, números", dijo.

Y agregó que la carta era para ordenar un mandamiento de pago y que se debía comunicar en las próximas 48 horas a los contactos que aparecían en la notificación.

El hombre señaló que estuvo llamando, pero no contestaron. Así que se dirigió a la Secretaria de Hacienda.

Me informan que esto es falso.

"Vengo de la 76 con 30. Y me informan que esto es falso. A penas la niña abrió la carta, me dijo 'Esto es falso. No le ponga atención a eso. Es para robarlo'".

El hombre manifestó su preocupación, ya que las personas llaman a los teléfonos y piden que realicen transacciones.

