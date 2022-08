Siguen las malas noticias por el suministro de medicamentos en la fundación hospital pediátrico la Misericordia. Esta vez fue un padre de familia quien denunció que su hija de solo 14 años recibió atención médica por unos movimientos involuntarios en su cuerpo.

Asegura que tras una evaluación médica y de que le realizaran una serie de exámenes le ordenaron una dosis de cinco gotas de clonazepam, sin embargo, le suministraron 45 gotas más.

“En una nota el neurólogo deja registrado y se ve claramente que dice 5 gotas de un medicamento que se llama clonazepam, pero lo suministraron 50”. Explicó Pedro Angarita, padre de la niña.

La angustia de los padres fue evidente. “Ella no reaccionaba. Estuvo dormida tres días y fue llevada al área de reanimación. La niña estaba somnolienta, no reaccionaba, no se paraba, se caía de lado”.

Los padres de la menor aseguran que no recibieron ninguna explicación, pero después pudieron darse cuenta que lo que pasaba y además obtuvieron una copia del documento que daba cuenta del error.



“Los médicos hablaban en voz baja y por eso sospechamos. Averiguamos con servicio al cliente y nos dijeron que efectivamente hubo un error en la administración del medicamento”.



Los padres van a interponer una denuncia en la Fiscalía General de la Nación. Este es el segundo escándalo que golpea a la institución en menos de una semana. La niña Saray Sofía Godoy murió en este mismo hospital por una dosis que tampoco fue suministrada adecuadamente.

EL TIEMPO consultó a voceros de la fundación y está a la espera de una reacción sobre esta denuncia.

REDACCIÓN BOGOTÁ

