No paran los hechos de inseguridad en el barrio Salitre, en el noroccidente de Bogotá. Según los vecinos de un conjunto residencial del sector, ya son siete los robos que se han presentado en sus apartamentos en los últimos días.



"Salimos de Colombia y nos dimos cuenta de nuestro robo hasta el día 2 de enero por unas transacciones bancarias que hicieron. Llegamos el día miércoles a Bogotá y desafortunadamente taladraron las cajas fuertes. Se llevaron lo de valor que teníamos ahí, más unas chequeras", señaló Nora Emilse Rodríguez, una de las víctimas.



Lo increíble de estos robos es que los delincuentes no dañan las chapas y tampoco ingresan por ventanas. Los residentes del conjunto residencial afirman que se trataría de una banda especializada en robar cajas fuertes.



Las víctimas exigen una investigación, pues temen que los delincuentes estén más cerca de lo que se imaginan y la historia se repita con otros vecinos.



"La administración no nos ha aportado nada. Le hemos pedido grabaciones, relaciones de los visitantes y de la gente que ha estado acá trabajando en obras, pero la administración y la empresa de seguridad no han colaborado", dijo Jorge Muñoz, otra de las víctimas de la delincuencia.

No es el primer robo en el sector

El pasado 1.º y el 2 de enero también se presentó un millonario robo en un exclusivo conjunto residencial del sector del Salitre.



Un botín de 1.000 millones de pesos es el estimado que las autoridades dicen se pudieron haber llevado los ladrones luego de saquear el lujoso apartamento de una familia de comerciantes. Al parecer, los delincuentes habrían entrado camuflados al edificio, logrando evadir los controles de seguridad.



En este robo las pistas parecen no estar tan claras. Según los investigadores del caso, las versiones sobre cómo ingresaron los delincuentes al edificio aún son difusas, pues el personal de seguridad afirma que no notaron nada extraño y que en ningún momento se dio ingreso a personas desconocidas o trabajadores que no estuvieran autorizados, como se supone es el conducto regular.



Sin embargo, hay un elemento clave dentro de las pesquisas que adelanta el CTI de la Fiscalía y es el hecho de que antes del robo, al apartamento ubicado en un décimo piso le fue suspendido el suministro de luz y, según relatan otros residentes, por lo menos cinco apartamentos más habrían resultado afectados por dicho corte. Uno de los testigos asegura que alguien llegó a la torre para cortar la luz.



No obstante, el cuerpo de vigilancia de esa noche asegura que no hubo ingresos extraños y en la minuta de seguridad que relaciona a los visitantes y personas que no son residentes tampoco aparece registro alguno sobre una visita para revisión de energía ni en el apartamento saqueado ni en la torre donde está ubicado.

