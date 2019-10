Denuncian que asistentes a Hip Hop al parque hicieron robos masivos

Según denunciaron algunos ciudadanos a Citytv, asistentes a Hip Hop al parque habrían cometido robos masivos en la carrera 68 con calle 63, en inmediaciones al Simón Bolívar, donde se realiza el evento, en Bogotá.

El hecho se registró el pasado sábado 5 de octubre, tras finalizar la primera jornada del festival musical.



Jorge Enrique Briceño, una de las personas a quien hurtaron, le aseguró a Citytv que varias personas salieron de la nada y se le llevaron dinero.



“Me rompieron los vidrios delanteros del carro y me robaron $140.000. No se llevaron el celular porque lo bote el piso. Y lo mismo sucedió con 4 o 5 vehículos más”, contó.



Mónica García, quien también pasaba por la zona, aseveró que fue víctima de un grupo de 10 personas.



“Iba para el trabajo en mi moto y se me acercaron como 10 muchachos que se atravesaron en la vía. Me botaron y se llevaron todo”, narró la mujer, quien agregó que gracias a la reacción de las autoridades pudo recuperar su vehículo.

Y es que un cuadrante de la Policía hizo presencia en el sector y logró la captura de 5 personas, quienes fueron señaladas por los conductores de cometer estos delitos.



Los implicados fueron trasladados a la URI de Puente Aranda.



EL TIEMPO