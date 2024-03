Roban importante elemento de iglesia en Bogotá: párroco denuncia que sería empleado para ritos satánicos

A pocos días de que inicie Semana Santa se registró un robo en una de las iglesias más antiguas de la ciudad de Bogotá.

Este caso ocurrió en la parroquia Santa Bárbara, donde presuntamente un sujeto hurtó una hostia consagrada directamente de la custodia principal, por lo que las autoridades religiosas sostienen que este tipo de actos en vísperas de la Semana Mayor se trataría para desarrollar rituales satánicos.

La iglesia Santa Bárbara se encuentra ubicada en el sector de la Candelaria, sobre la avenida carrera séptima, en Bogotá.

Nicolás Garzón, sacerdote de la iglesia Santa Bárbara, sostuvo que por La Candelaria existirían grupos dedicados a hacer ritos demoniacos, en charla con el Ojo de la noche de Blu Radio y Noticias Caracol.

“En este sector del centro histórico de Bogotá se practica mucho la santería, satanismo y otro tipo de oscurantismos, otro tipo de cosas no santas y entonces se aprovechan de esto. Incluso algunos padres me han contado que en las confesiones alcanzan a escuchar cosas como, por ejemplo, que pagan muchísimo dinero por no ser consagrada”, precisó el párroco Garzón.

Religiosos denuncian robos en días previos a Semana Santa. Foto:iStock Compartir

A su vez, las autoridades religiosas piden a la comunidad católica estar atentos y ayudar a vigilar los templos, en especial durante esta temporada, esto el propósito de que no se sigan presentando este tipo de situaciones.

Además, en conversación con EL TIEMPO, sacerdotes manifestaron que en caso de robo y anomalías de este tipo denunciar ante las autoridades competentes. Es decir, a la Policía Nacional.

LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

