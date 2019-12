Denuncian robo de ahorros de afiliados a fondo del Concejo

¿Dónde están los ahorros de los afiliados al Fondo de Empleados del Concejo de Bogotá (Feconbog)?



Esa es la pregunta que se hacen, desde hace más de tres años, afiliados y ex afiliados de ese fondo que en una asamblea extraordinaria el 2 de junio del 2016 se enteraron de la existencia de una cadena de corrupción, malos manejos y el hurto de los dineros de los ahorradores.

El día de la asamblea, cuando se oficializaron los rumores de robo de los dineros, ya se había producido una avalancha de retiros, incluso de concejales que estaban afiliados, y desde entonces muchos de los afectados han enfrentado la impotencia de que las directivas del fondo no respondan por los dineros y que ninguna autoridad intervenga para castigar a los responsables.



El revisor fiscal que puso en evidencia el fraude, en su informe de auditoría del año 2015, presentado en la asamblea del 2 de junio del 2016, fue Rómulo Walteros Santofimio que manifestó su “salvedad” a un rubro de 25'737.499 pesos que aparecía en el informe como deudores, de los cuales, dijo, “20’239.998 corresponden a un fraude realizado por la funcionaria Maritza Pedraza durante el año 2015, mientras estuvo manejando los recursos económicos de Feconbog”.



“Este fraude fue evidenciado posteriormente cuando la mencionada señora ya no trabajaba para Feconbog”, dijo el revisor.



A esa reunión extraordinaria del 2 de junio del 2016, de 165 afiliados que tenía Feconbog para entonces, asistieron 55 y otros 10 otorgaron poder.



La entonces gerente, Olga Marlén Rodríguez Vega, informó que denunció penalmente a Maritza Pedraza, para que respondiera por la desaparición de los dineros, y también dijo que la denunciada había devuelto una parte ($9’500.00) y suscribió un acuerdo de pago para responder por el resto.



Gerardo Bermúdez, el actual gerente del fondo, ha recibido insistentes solicitudes para que ordene el reintegro de los dineros a los ahorradores, muchos de los cuales, al conocer del fraude se retiraron y pidieron el reintegro de la plata, pero hasta la fecha, según los afectados, no les ha respondido.



Bermúdez fue cuestionado durante la reunión del 2 de junio del 2016 por la entonces gerente Rodríguez que le recordó que “finalmente nosotros estamos tratando de enderezar todo lo que usted dejó mal”. El revisor fiscal también le recordó a Bermúdez en esa asamblea que la contabilidad del 2014 y del 2015 jamás estuvo al día. “Durante el 2015 todo el año estuvo atrasada”.



Por eso hoy, los afectados le reclaman con insistencia la devolución de los dineros, ya que estuvo en la época de los hechos y hoy, más de tres años después está como gerente del fondo.



La cadena de fallas en Feconbog



Tanto la gerente Rodríguez como la contadora que la respaldó en esa asamblea, Marelby Benavides, denunciaron que al asumir sus cargos no encontraron contabilidad de los años 2014 y 2015, y que para reconstruir la información tuvieron que revisar 1.650 registros, uno a uno.



Fue en ese momento en que se hicieron los cruces de información y se evidenciaron las irregularidades que se venían cometiendo en el fondo.Benavides dio cuenta de un rubro de 35 millones de pesos “que corresponden a una acción de hurto también que hubo en años anteriores del fondo y que viene arrastrando ese valor”.



Así se robaban el dinero de los ahorradores

La contadora relató así, en la asamblea, cómo se cometía fraude en Feconbog:



“La señorita recibía dineros en efectivo de los asociados para pagos de sus créditos y si alguien hacía un pago de un millón, donde 500 mil pesos eran con tarjeta de crédito, entonces ella imprimía boucher del datáfono de fechas anteriores y duplicaba el valor y se quedaba con el dinero de la caja y la caja cuadraba perfectamente”.



Informó que al darse cuenta de esto, pidió registros a los bancos y comprobó 20 millones de pesos manejados con esa modalidad.



“Hay un informe del contador y hay un informe que tiene la junta directiva de la gerencia donde yo describo paso a paso cuál fue la dinámica del hurto de veinte millones de pesos y que obviamente están reflejados en la cuenta de deudores”, dijo la contadora durante la asamblea.



Además de la reconstrucción de esta modalidad de robo al fondo, se hicieron denuncias como la que formuló Jorge Alberto Cely Amézquita, integrante del Comité Social, quien dijo que “una persona aportó en breve tiempo una suma considerable para luego tener más base en la solicitud de crédito”, una práctica que consideró irregular.



“Logramos descubrir que también había dineros ingresados al fondo de particulares y eso entre los estatutos no está establecido (…) entonces se decidió también devolver esos dineros en efectivo a esas personas y decirles, ustedes no son asociados, tomen su dinero, esa gente pidió intereses por esos dineros que tenían en el fondo”, explicó la contadora durante la asamblea.



Entre los manejos irregulares denunciados por el revisor fiscal está la falta de actas de las decisiones adoptadas en la junta directiva del fondo durante sus reuniones. “La junta directiva se reunió durante el año 2015 en veintiocho ocasiones, de esas ocasiones solo se encontraron tres actas de reunión”, dijo en su informe leído durante la asamblea.



También afirmó que “evidencié que Feconbog realiza retenciones del gravamen a los movimientos financieros, pero no presenta declaración ni hace el respectivo pago. Manifiesto mi salvedad”.



“Durante todo el periodo contable del 2015, la contabilidad de Feconbog estuvo atrasada, lo que imposibilitó que esta revisoría fiscal desarrollara los análisis periódicos y la realización del dictamen a medida que se desarrolla la actividad económica, tal como es la costumbre profesional”.



“En repetidas ocasiones solicité a la administración de Feconbog que se me entregaran cortes mensuales de la información contable para yo ejercer mi trabajo de auditoría, pero esto nunca se cumplió”.



En su informe dice que la información del 2015 solo le fue entregada el 11 de marzo del 2016, dice que a las centrales de riesgo Feconbog solo reporta algunos saldos “no los reporta todos de la cartera que está en mora y con dificultad de cobrar”.



Pese a los problemas que encontró el revisor Walteros le dio visto bueno a los estados financieros del 2015. Dijo que “presentan razonable situación financiera de Feconbog a 31 de diciembre del 2015 y los resultados de sus operaciones de año, terminados en esta fecha”.



Durante esa asamblea la contadora aseguró que a 31 de diciembre del 2015, el Fondo tenía $248’000.000 disponibles en los bancos, y al explicar registros contables sobre pérdidas en los estados financieros dijo que “no fue pérdida por falta de liquidez, sino fue una pérdida netamente”.



Por razones como esa los afiliados y ex afiliados a quienes de manera sistemática les han retenido sus ahorros no entienden por qué no les devuelven sus ahorros.



Hasta hoy no se conocen resultados de la gestión de la Fiscalía para castigar el fraude, ni intervención de la Personería para sancionar disciplinariamente a los responsables que además de ser parte del fondo son servidores públicos.



Hoy los afectados sacan a la luz esta acta en la que quedaron en evidencia los robos y las irregularidades, porque tres años después los dineros de los ahorradores siguen embolatados, mientras que el fondo sigue recaudando recursos.



