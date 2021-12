"Me sacaron la ropa de mi hija que compré con mi esposa de Navidad. Me rompieron la guantera, el baúl lo abrieron, pero no se llevaron nada, y me dicen los señores encargados que el centro comercial Titán Plaza no responde por los hurtos acá", denunció el ciudadano William Alirio Gómez en un video que publicó en Facebook.



(Le puede interesar: Hurto de carros: el delito que se tomó las calles de Bogotá)



Ante esta denuncia, la administración del centro comercial Titán Plaza respondió a través de un comunicado de prensa que el martes 21 de diciembre se contactó al ciudadano, y se llegó a una solución de común acuerdo.

"Respecto a la situación presentada y denunciada por hurto en el vehículo del señor William Alirio Gómez, y observando los preceptos legales establecidos en la ley, el día de los hechos, el centro comercial activó sus protocolos de seguimiento, la reclamación fue revisada y estudiada por el área de investigaciones", señaló en el comunicado el centro comercial.

Además, informaron que en cuanto al video difundido por el señor Gómez Aguilar, él se comprometió a través de un nuevo video a confirmar que obtuvo una respuesta satisfactoria.



(También: Bogotá volvió a pedir apoyo militar para frenar la ola de inseguridad)



"Hoy siendo 21 de diciembre me encuentro en el centro comercial, porque fui citado por las directivas y de la compañía de vigilancia. Quiero que este video aclare que me han respondido por los bienes hurtados y llegamos a un mutuo acuerdo", dijo Gómez.



Este no es el único caso que se ha denunciado en redes sociales. El pasado 15 de diciembre un ciudadano aseguró que mientras dejó estacionado su vehículo en el estacionamiento privado del centro comercial, delincuentes forzaron las puertas e inspeccionaron, pero, por fortuna, no le robaron nada porque no había dejado nada de valor.

EL TIEMPO