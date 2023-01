Por medio de las redes sociales se denunció que la aerolínea Wingo no había permitido el abordaje de una persona en silla de ruedas eléctrica. Según se reportó, este hombre no habría podido abordar el avión porque el dispositivo para su movilidad contaba con una batería.

En las últimas horas se dio a conocer un video en el que un hombre en silla de ruedas intenta abordar el vuelo 7244 que cubre la ruta Bogotá-Armenia, este se encuentra acompañado de su esposa y sus dos hijos.



En la denuncia hecha mediante redes sociales se escucha decir: "llevan desde las 5:30 p.m ya son las 9:08 p.m y están esperando aquí a que la aerolínea Wingo les deje ingresar esta silla que les dejaron ingresar a través del filtro jamás les dijeron que no era permitida".



(Siga leyendo: Detalles de muerte de bebé en un carro mientras sus padres estaban en motel).

Hoy @wingo no dejó entrar a este señor en silla de ruedas con dos niños a su vuelo a Armenia, a pesar de que llegaron desde las 5.30pm, que porque la silla tiene batería, a pesar de que ya han viajado en otras aerolíneas. Discriminación en estado puro @sicsuper pic.twitter.com/dVOh6JTDkR — Momo (@momo_tatiana) January 3, 2023

EL TIEMPO se comunicó con Luz María, esposa de este hombre, quien informó que inicialmente la aerolínea les dijo que podían abordar cuando todos los pasajeros ya estuvieran ubicados, pero que finalmente no se los permitieron: "a nosotros no nos llevaban porque la silla de mi esposo no podía ir", menciona.



"Desde que pasamos por el counter les mostré el papel que Avianca me entrego en el vuelo de llegada a Bogotá, les di todas las especificaciones de la silla y les expliqué cómo la desconecto para iniciar el vuelo", agregó.



(Además: Se reduce el homicidio en Bogotá, pero crece la delincuencia común).

Finalmente esta familia no pudo abordar el vuelo con destino a Armenia y, según cuenta Luz, les ofrecieron viajar en la mañana de este martes "pero sin la silla de el, debo enviarla por alguna empresa de carga terrestre", finalizó.



Este medio de comunicación intentó tener una respuesta de Wingo, sin embargo, respondieron que no tienen información al respecto y que se encuentran en las investigaciones sobre lo ocurrido.

Más noticias:

Qué esconde el misterioso casillero de Pelé que nunca fue abierto

Intolerancia: soldado asesinó con su fusil a sargento en batallón de La Guajira

Muere empleado de American Airlines al ser succionado por turbina de avión

Pamela Avendaño

REDACCIÓN TENDENCIAS.