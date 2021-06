Lo que se sabe del conductor de Porsche que atropelló a joven ciclista

Ciudadanos denuncian que el conductor de una camioneta Porsche atropelló en la tarde de este miércoles a una manifestante en el sector de Los Héroes, uno de los puntos de concentración de manifestaciones en Bogotá.



En fotografías de Colprensa quedó registrado el momento en que la joven cae al suelo y el carro avanza. Allí se evidencia que el hecho sucedió ante los ojos de la Policía y de ciudadanos que se encontraban en el monumento.



(Le puede interesar: En vivo: así está la movilidad para el regreso a casa en Bogotá)

Este es el momento denunciado en Héroes captado por un fotógrafo de Colprensa. Foto: Cortesía Álvaro Tavera / Colprensa

(Le puede interesar: Indignante: taxista golpeó a una joven 'por ser lesbiana')



Aunque las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial sobre los hechos, la familia del conductor involucrado dio su versión. Explicaron que quien manejaba era un hombre de 75 años que iba a una cita médica urgente. "Cuando encontró cerrada la vía, él se afanó. Tuvo que esquivar todos estos muchachos para poder llegar a su cita. Una niña se atravesó, la alcanzó a tocar, pero mi papá salió corriendo porque se vio intimidado por tantas personas", contó Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, e hijo del conductor.

(Además: ¿Qué pasó con el cadáver en Soacha que no había sido levantado?)



Luego de esto, un grupo de ciudadanos alcanzó al vehículo. En videos difundidos en redes sociales muestran cómo cuadras más adelante, en la calle 84 con carrera 19, varias personas le tiran piedras. Y piden a gritos que alguien lo detenga. "Afortunadamente el carro era blindado y se salvó porque se metió a un parqueadero donde le dieron refugio", narra Cárdenas.



Después llegó la Policía para que no se vandalizara más el carro, ni se afectara la salud del conductor. Versiones preliminares del Distrito indican que la mujer está en buen estado de salud y que no requirió traslado a un centro asistencial.



Cárdenas señaló que como muchos otros ciudadanos se declaraba cansado de "los cierres que hacen por la 80 y por donde sea, si hay una cita de prioridad como era la que tenía mi papá es injusto que lo cierren de esta manera", concluyó.

