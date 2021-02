Hombre denuncia que perdió un testículo por presunto abuso policial

Un presunto caso de abuso policial dio a conocer un hombre de 28 años identificado como Cristian Romero, junto a su esposa Ana María Ospina, quienes en una entrevista en ‘Caracol Radio’ contaron que luego de una golpiza que habría recibido Romero en un CAI de la policía en la localidad de Bosa, perdió un testículo.



(Lea también: ¿Cómo está el joven herido en el ojo en las protestas en Bogotá?).

De acuerdo con Cristian y su esposa, todo sucedió después de estar tomándose unos tragos de licor, aparentemente adulterado, que lo sacaron de su estado normal. Asegura que perdió la noción de tiempo y lugar y salió a la calle a romper unas bolsas de basura y vidrios de algunas casas de sus vecinos.



Por esta razón, los mismos vecinos hicieron el llamado a la Policía. Al llegar, afirma la esposa del hombre, los uniformados lo esposan y al hacerlo le suben con mucha fuerza los brazos detrás de su espalda, lo que le habría hecho dislocar su hombro izquierdo.



(Lea también: Críticas a colegio católico que rechazó a hijos de mujer con OnlyFans).



El procedimiento de su detención se habría tornado más violento cuando “lo lanzan de cara a la patrulla”, sin que él tuviera forma de poner sus manos contra el golpe, por estar esposado. “Eso le revienta los párpados”, dijo Ana María durante la entrevista a ‘Caracol Radio’.



Su familia, al ver la situación, se va detrás de la patrulla que se desplazó hasta el CAI de Bosa La Libertad. Al llegar allí lo habrían encontrado desnudo, esposado, con heridas en su cabeza, golpes en la espalda y en el testículo.



(Le puede interesar: Los apellidos más comunes del mundo: ¿Cuál es el número 1 de Colombia?).

En el hospital, el cuerpo médico determinó la extracción del testículo y se está a la espera de los “resultados de patología por un golpe que le habría ocasionado un policía”, aseguró Ana María Ospina.



Romero, por su parte, lamentó lo sucedido y dijo que si bien se había equivocado, considera que se aprovecharon de su condición. “Lastimosamente no sé el trago qué tenía, sinceramente no recuerdo varias partes... Teniendo en cuenta que yo estaba ebrio y los señores policías estaban en sano juicio, ellos eran bastantes, yo era uno solo, se aprovecharon de eso”, le dijo a ‘Caracol Radio’.



Por otro lado contó que en el CAI, en el momento en que le habrían dado la patada en el testículo, perdió el conocimiento y lo que hicieron fue echarle bastante agua. Además, que al salir del hospital se siente mucho mejor y que ya puede caminar, pero que le ha causado bastante impacto haber perdido esta parte de su cuerpo. “Ya por lo menos puedo caminar un poco, pero perdí el testículo derecho. Esto es bastante doloroso. La verdad como hombre, exijo justicia, no es nada fácil”, dijo.



Por el momento, no ha habido algún pronunciamiento oficial de parte de la Policía de Bogotá, mientras que Ana María y Cristian, interpusieron denuncia formal a la Fiscalía. Además, luego de la entrevista con el medio se dirigían a medicina legal para determinar los días de incapacidad del hombre afectado.



Este hecho, ha revivido lo sucedido con Javier Ordóñez, un hombre de 44 años quien falleció luego de una fuerte golpiza que le habrían propinado al interior de un CAI.



(En contexto: Imputarán cargos a otros dos policías por homicidio de Javier Ordóñez).