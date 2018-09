La denuncia de la familia del señor Noel Ávila Bustos de 67 años comienza en Caparrapí (Cundinamarca), cuando éste se enferma y manifiesta vómito y tensión alta, situación que lo lleva a asistir al centro de salud local. Eso pasó el día 26 de agosto del presente año. Según su familia, en una primera consulta, lo devuelven para su casa sin mayor tratamiento.

Pero, ante la persistencia de los síntomas, sus allegados lo llevan a La Dorada, de donde lo remiten a la clínica Medifaca en Facatativá (Cundinamarca). “En esa clínica le hicieron un procedimiento el día sábado 1 de septiembre. Él entró consiente pero salió entubado y así ha permanecido desde entonces”, cuenta su familia.



Desde ese mismo día el médico de Medifaca recomienda y tramita su traslado a otra institución que atienda casos de mayor complejidad ya que, según los especialistas, el paciente requiere de una cirugía especializada, una intervención en su cerebro en un hospital de cuarto nivel, ya que en Medifaca no cuentan con los instrumentos necesarios.

El problema radica en que la Empresa Prestadora de Salud (EPS) Convida, a la que pertenece el paciente, no ha enviado la autorización para que sea tratado en otra entidad. “Según los médicos la única opción que tiene para mejorar es que sea trasladado lo más pronto posible”.



Según la familia, el argumento que da la EPS Convida es que no autoriza su traslado porque resultaría una acción riesgosa para la salud del paciente. “Para nosotros es más riesgoso que se quede ahí sin tratamiento y que empeore su situación de salud o que haya un desenlace fatal”.

Denuncian que EPS Convida niega traslado a paciente Foto: Archivo / EL TIEMPO

EL TIEMPO habló con Catalina Montealegre, de la EPS Convida, quien aseguró que ha pedido atención para este paciente en cinco hospitales pero que ninguno ha aceptado la petición. Sin embargo, no especificó a qué instituciones se refiere. No obstante, la EPS dijo que prepara una respuesta más completa para este caso.



Mientras tanto la familia Noel sigue en vilo, esperando que el traslado se haga efectivo y que este no se convierta en otro caso más de negligencia médica con consecuencias que lamentar. “Esta semana pusimos una acción de tutela y ya salió una orden para su atención. Sin embargo, no ha pasado nada, estamos angustiados”.



CAROL MALAVER

Subeditora Bogotá

carmal@eltiempo.com