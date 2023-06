El padre de una estudiante de un colegio público, ubicado en el barrio El Tesoro, de la localidad de Ciudad Bolívar, en el Sur de Bogotá, denunció que su hija fue acosada sexualmente en el baño del plantel el día miércoles 14 de junio, a eso de las 11 de la mañana.

Agregó que todo ocurrió cuando cinco alumnos del plantel "arrastraron" a la menor de edad al baño del colegio y que allí le realizaron tocamientos indebidos. "Intentaron manosearla y agredirla sexualmente. Le intentaron quitar la chaqueta. Gracias a Dios ella forcejeó y no se dejó", dijo el padre de la presunta víctima.

Añadió que el baño de la institución educativa es utilizado de forma compartida entre niños y niñas y que eso le parece una irresponsabilidad. "Se convierte en una zona de alto riesgo. Se han escuchado más casos con situaciones parecidas. Estamos cansados de la mala administración del colegio".

La niña de solo 11 años está viviendo un drama emocional. "Ella me abraza y me dice que no quiere regresar al colegio, que tiene mucho miedo de volver a ver a sus agresores".

EL TIEMPO consultó a la Secretaría de Educación (SED) y esta entidad se encuentra haciendo las investigaciones respectivas para pronunciarse sobre el caso.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com