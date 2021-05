Denuncian que Brayan Niño murió por proyectil lanzado por el Esmad

Brayan Niño, un joven de 24 años de edad, se encontraba en medio de las manifestaciones del sábado en el municipio de Madrid, Cundinamarca. Testigos afirman que alrededor de las nueve de la noche, en medio de una intervención del Esmad, murió este joven presuntamente por un impacto de proyectil de gas lacrimógeno en su ojo derecho.



Tanto autoridades departamentales, como manifestantes, relataron que desde el 28 de abril en Madrid se han presentado distintas movilizaciones pacíficas que han incluido actos culturales. En conversación con el programa Mesa Capital, Marlin Niño, hermana de Brayan, lo describió como un joven tranquilo y que participaba de las causas sociales.

Un testigo contactado por EL TIEMPO afirmó que en la noche del sábado Brayan se encontraba con un grupo de manifestantes sobre una vía del barrio Sosiego.



En medio de eso, Andrés Tovar, alcalde del municipio, en una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, había alertado de una intervención del Esmad porque se estaba presentando un ataque contra la estación de Policía de ese barrio.



Marlin, su hermana, relató que el joven madrileño se encontraba a dos cuadras de donde se estaba presentando ese ataque.

“Una tanqueta se dirige precisamente hacia donde estaba mi hermano, que estaba con otros tres chicos. La tanqueta retrocedió, ahí fue cuando empezó a apuntar a 20 metros de donde estaba mi hermano y le propinó un disparo en el ojo derecho”, contó.



Su hermano cayó al suelo y otros manifestantes intentaron auxiliarlo. Un testigo le manifestó a este diario que por la intervención que hacía el Esmad en la zona no se le brindaron los primeros auxilios de manera inmediata.



“El Esmad seguía lanzando gases. Lo fueron a auxiliar dos minutos después”, relató. Este testigo también cuenta que cuando Brayan era llevado en una moto hacia el hospital Santa Matilde, los uniformados también arremetieron contra el motociclista. Esto hizo que tuvieran que bajarlo de camino al hospital. En ese momento él seguía respirando.



Diez minutos después arribó otra motocicleta. Iban el conductor, Brayan y otra persona. “Llevan a mi hermano al hospital. En ese momento que lo dejan en la sala de urgencias, el muchacho no alcanza ni a dar como 20 pasos en esa sala cuando lo devuelven y le dicen que mi hermano no tenía signos vitales”, manifestó su hermana al Canal Capital.

Nicolás García, gobernador de Cundinamarca, rechazó este hecho. Explicó que en el municipio de Madrid hubo diferentes protestas en el marco del Paro Nacional que estuvieron de manera pacífica con caminatas y distintas actividades culturales



“No estuvo previsto que fuera el Esmad. Hizo presencia a la altura del peaje del Corzo y en la estación de Policía del Sosiego cuando un grupo minoritario de vándalos quemó el peaje y trató de tomarse la estación de Policía”, dijo.



Además le solicitó a Policía y Fiscalía iniciar las investigaciones correspondientes para determinar los autores de este hecho. “Esperamos muy pronto dar con los responsables de este crimen”, dijo el gobernador.

