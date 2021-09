Residentes denuncian prostitución en calles del barrio Bonanza

Varios residentes del barrio Bonanza en la localidad de Engativá denuncian que en plena vía pública, en horas de la noche, los andenes se están llenando de personas que ejercen la prostitución en plena vía pública.

Travestis que se dedican a esta actividad se pasean por las calles residenciales y en plena acera, detrás de un poste o en cualquier esquina, son buscados por hombres para tener relaciones sexuales.

Los ciudadanos piden que la alcaldía local y en general a las autoridades que intervengan. “En estos vecindarios viven niños, adultos mayores, esta no es una zona de tolerancia para que estas escenas se lleven a cabo a la vista de todo el mundo”, dijo Ricardo Cuervo, de un frente de seguridad del sector.



Los residentes están tan cansados que han tenido que reunir imágenes de lo que sucede para poder demostrar a qué nivel ha llegado este comportamiento en los espacios públicos de la zona. “Esta actividad está reglamentada y está claro que se están rompiendo todas las medidas de salubridad, sobre todo, en este momento que estamos en medio de una pandemia”.

Todo esto ocurre desde hace seis meses y según dicen, las autoridades argumentan que no es mucho lo que pueden hacer. "Ellos nos dicen que solo les pueden poner un comparendo pero eso a ellos no les importa. No lo pagan y ya".



REDACCIÓN BOGOTÁ

