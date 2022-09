Un ciudadano publicó un video en redes sociales en el que denuncia la situación en que estarían varios pacientes del Hospital Santa Clara, ubicado en la localidad de Suba.



En la grabación aparece un adulto mayor en ropa interior con un catéter que transporta sangre, mientras en el suelo hay varios charcos de sangre.

“No me parece humano esta decadencia a la que nos tienen sometidos, yo por mi parte estoy aquí desde el 1.° de septiembre por unos cálculos biliares y en este momento me tienen aquí sin ningún procedimiento", dice el autor de la grabación, y agrega: "Quería hacer este video para que se den cuenta del mal servicio que hay en este hospital y del trato inhumano que tienen con la gente. Quisiera que por favor me ayuden a divulgar este video. Por favor, ayúdenme”.



Ante la denuncia, la Superintendencia Nacional de Salud realizó una visita al centro hospitalario para verificar las condiciones de los pacientes.



"De manera oportuna, las Delegadas para Prestadores de Servicios de Salud y para la Protección al Usuario atendieron la denuncia presentada por algunos usuarios sobre la falta de atención oportuna en el Hospital Santa Clara en Bogotá", señaló la Supersalud.

"En el centro hospitalario, la Supersalud adelantó gestión inmediata con los directivos del hospital y el responsable del servicio de urgencias, para salvaguardar el derecho a la atención en salud de los usuarios", agregó la entidad.

REDACCIÓN BOGOTÁ

