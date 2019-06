Imputarán cargos a profesor de jardín por abusar de sus estudiantes

La niña comenzó a mostrar cambios repentinos en su comportamiento: irritabilidad, conductas depresivas, lloraba todo el tiempo. Su madre, Melisa Trujillo, supuso que algo andaba mal en el jardín donde ya llevaba varios meses, entre otras razones, porque su pequeña, de apenas cuatro años, le decía en tono de súplica que no quería volver a ese sitio.

Además, hubo algo que le llamó la atención a Melisa. La docente que tenía a cargo la clase de su hija fue reemplazada por un profesor, quien además era psicólogo. Todo esto pasaba entre julio y agosto del 2018. Incluso, ella recuerda que en ocasiones habló con él para comentarle sobre lo que sucedía con su niña, pero este le respondía que no había nada de qué preocuparse.

Su hija no denunciaba nada en específico, pero sus extraños comportamientos continuaban, así que Melisa decidió atender la situación con psicólogos de su Eps y esperar a que terminara el año escolar en ese jardín, que queda en la localidad de Fontibón y que pertenece a la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), para llevársela a otro lugar.



Mientras tanto, en la casa de otra estudiante ocurría algo similar. “Mi hija comenzó a ser agresiva y a decirme que no quería volver a estudiar. No le gustaba ir al baño del jardín y esperaba hasta volver a la casa para hacerlo. Entonces yo le pregunté que qué pasaba y me confesó que el profesor la tocaba”, narra Milena Lozada, quien sería la mujer que sacó de la oscuridad lo que ocurría en el jardín infantil.



Esta madre fue hasta la institución el 19 de noviembre del 2018, habló con los directivos y allí decidieron ir, al otro día, al hospital de Fontibón para hacerle algunos exámenes a la niña, de cuatro años.

Esta foto, suministrada por una madre que denunció los hechos, muestra al presunto abusador cargando una niña. Foto: Archivo particular

Los análisis no arrojaron nada en particular, pero Milena le informó a la doctora que atendía a su hija lo que la pequeña le había confesado. De inmediato se activó una ruta de atención, hospitalizaron a la niña y se informó a las autoridades correspondientes. En una entrevista en la Fiscalía, la hija de Milena contó todo lo que le hacía el profesor y nombró a la hija de Melisa y a otro niño. El 22 de noviembre, ese docente fue retirado de manera preventiva de sus funciones.



“En ese momento no dijeron nada y solo nos pidieron que no habláramos con nadie, que no hiciéramos un escándalo. Yo les dije que los padres tenían derecho a saber qué había pasado y no quisieron decir nada, me dijeron que no denunciara, que ellos ya habían hecho la denuncia”, publicó en un extenso relato Melisa en sus redes sociales. Esta mujer le dijo a EL TIEMPO que solicitó a las directivas del jardín que se hiciera una reunión con los otros padres de familia para informar sobre lo que estaba ocurriendo.



Sin embargo, la secretaría de Integración Social respondió ante esa petición “no realizar tal socialización, ya que se exponía ante la comunidad a los niños generando un riesgo, debido a que cada caso debe ser atendido personalmente como se ha hecho. Es decir, se propendió por proteger la identidad, intimidad y los derechos de los menores. Hacer una reunión con todos los padres podría afectar directamente a las presuntas víctimas”, precisaron.



En la entidad agregaron que apenas se enteraron de la situación informaron a las autoridades correspondientes, que actuaron como se debe en este tipo de casos y que el 21 de diciembre pasado le notificaron todo al Centro de Atención Integral de Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), de la Fiscalía, y que desde entonces han estado atentos en la evolución de los procesos.



Sin embargo, Melisa dice que ella, y otros cinco padres de familia, consideran que la información suministrada ha sido escasa y que no tienen claridad sobre en qué va la investigación, por lo que exigen respuestas.



Este diario pudo establecer que por lo ocurrido en ese jardín hay tres procesos formales abiertos en la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de la Nación.

Las familias de las víctimas esperan justicia y que este hombre vaya a la cárcel, ya que consideran que es un peligro para la sociedad. Además, creen que podrían ser más de 15 los menores de edad abusados.



“Yo no me he podido ir de la localidad, sigo viviendo en esta zona, y a veces voy con mi hija por la calle y ella ve a una compañerita y me dice: ‘Mira mami, esa niña estudiaba conmigo y el profesor le hacía lo mismo’. No sabemos cuántos niños abusó este hombre, y esperamos que la justicia actúe”, exije Melisa.

¿Docente con antecedentes?

El presunto abusador, según confirmó EL TIEMPO, trabajaba como docente en el Distrito desde el 16 de diciembre del 2011. Al verificar con su documento de identidad en la consulta de antecedentes judiciales de la Policía Nacional se lee que “no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales”.



No obstante, este diario conoció que la fiscalía 421 de la dirección seccional de Bogotá, tiene activa una indagación contra este hombre por actos sexuales contra menores de 14 años, por hechos ocurridos en agosto del 2016.



El próximo 27 de junio se llevará a cabo una audiencia de imputación de cargos en los juzgados de Paloquemao, en la que víctimas y sus abogados esperan que el presunto abusador sea enviado a prisión.



“Para la entidad es importante enfatizar en que cree en las versiones de las víctimas y que se tomaron las medidas necesarias para asegurarse de que un caso así no se vuelva a repetir y como es deber, se instauraron las denuncias penales y disciplinarias del caso y se hicieron las correcciones al sistema de vinculación de personal a los jardines infantiles”, explicaron en la secretaría de Integración Social.



Óscar Murillo Mojica

Twitter: @oscarmurillom

BOGOTÁ

EL TIEMPO