Bogotá: denuncian muerte de una mujer de 57 años en el Centro de Felicidad de El Tunal

La concejal de Bogotá, María Calra Name, informó que recibió una nueva denuncia de un caso de negligencia. El incidente ocurrió el pasado 13 de febrero, en el Centro de Felicidad (CEFE) de El Tunal a una mujer de 57 años, quien hacía parte del programa Adulto Mayor y se encontraba nadando en las instalaciones del complejo.



CEFE El Tunal. Foto: Andrés Moreno/IDRD

Según dio a conocer la concejal Name, la mujer se encontraba nadando en la piscina del complejo y le dio una falla cardíaca. Aunque había personal para atenderla, parece que, los elementos de protocolo para la atención de este tipo de emergencias no estaban en óptimas condiciones para ayudarla y realizar la reanimación; por lo que la adulta murió a las 9:20 de la mañana.



"Queremos solicitar a los entes de control que se investigue exhaustivamente si hubo fallas o no por parte del IDRD o el CEFE del Tunal, para atender esta emergencia", dijo la concejal.



Y agregó que le surgen preguntas como: ¿saber si todos los profesores de prácticas de natación cuentan con título profesional y están capacitados para atender este tipo de emergencias? ¿cuáles son los protocolos de atención aplicados ante la ocurrencia de una emergencia como esta?, y pidió una pronta respuesta.

Piscina del CEFE El Tunal. Foto: Andrés Moreno/IDRD

“Los CEFE son espacios diseñados con el objetivo de cambiar la vida de las personas y sus familias al permitirles participar en actividades lúdicas, de esparcimiento, recreativas y culturales, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) debe garantizar la seguridad de todas las personas que asisten a estos centros”, aseguró Name.

Cancha deportiva del CEFE El Tunal. Foto: Cortesía Alcaldía Mayor de Bogotá

De igual manera, la concejal Name dijo que la Contraloría en junio de 2023, indicó que se configuraron tres hallazgos fiscales en el proyecto de construcción del Centro Felicidad (CEFE) de la Localidad de Chapinero, porque este debió entregarse en septiembre de 2021 para el beneficio deportivo y cultural de adultos mayores y jóvenes.



"Tras dos años de su fecha de entrega registraba un avance del 43 %, con un costo inicial de $ 76.000 millones y una adición presupuestal de $ 30.000 millones”, puntualizó Name.



Por ahora, el IDRD no se ha pronunciado al respecto. Se conoció que la concejal Name, del partido Alianza Verde va a citar al Instituto a debate de control.

REDACCIÓN BOGOTÁ