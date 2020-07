Denuncian muerte de joven por disparo de policía en medio de asonada

Un joven de 23 años murió después de que, según denuncias de testigos, fuera impactado con un disparo del arma de dotación de un policía en el barrio El Amparo, en la localidad de Kennedy.



Los hechos ocurrieron en medio de los enfrentamientos que se desataron después de que la policía interviniera la reunión de un grupo de jóvenes que se encontraban consumiendo licor en espacio público en plena cuarentena.

(Le puede interesar: ¿Nuevas medidas de seguridad en Bogotá serán suficientes?)

"Se desplazan nuestras unidades para que el decreto se esté cumpliendo. En una de las calles de este barrio se detectan más de 20 personas violando la cuarentena", explicó el coronel Guillén Amaya, comandante operativo de Seguridad Ciudadana n.º 3.



En videos de cámaras de seguridad se ve el momento en que, en medio del procedimiento, una parte del grupo ataca a uno de los uniformados y, entonces, empiezan los enfrentamientos.



"Mi hermano salió corriendo para la casa, el policía pensó que había sido él (el que lo había agredido). Le iba apuntando con la pistola y mi hermano entró a la casa. Entonces el policía se devolvió. Él (policía) me apuntó a mí. Me dijo: 'Vea cómo me volvió'. Yo le dije: ‘Yo no fui’, y levanté las manos. Otro policía le dijo: 'Fue uno de barba', mi hermano era el único que tenía barba. Él (el uniformado) le dijo: 'Vea cómo me volvió' y ahí le disparó", cuenta el hermano de la víctima mortal de los hechos.

(Lea también: Polémica por procedimiento policial en Tocancipá)

El joven reconoce que estaban violando la cuarentena, pero denuncian un uso desmedido de la fuerza por parte de las autoridades.



"Nosotros reconocemos que estábamos en el lugar equivocado. Donde no debíamos estar porque era cuarentena, pero creo que si ellos hubieran llegado de una forma más calmada, no habría pasado nada de esto", asegura el hermano del joven.



En el hecho hubo otra persona herida y dos capturadas. El CTI de la Fiscalía quedó a cargo de la investigación.

Otros dos asesinatos en la noche de este jueves

El Noctámbulo de Citytv reportó otros dos hechos violentos este jueves.



El primero ocurrió en el barrio Danubio Azul, en la localidad de Usme, donde desconocidos llegaron a una barbería en horas de la noche y balearon el local, ubicado en la carrera 4.ª con calle 56K sur. En los hechos murió un hombre de 37 años.



“Uno de estos sujetos dispara contra la humanidad de cinco personas que se encontraban ahí. Los señalados huyen, las cinco personas son trasladadas, pero una de ellas fallece por la gravedad de las heridas", afirmó Calixto Villarte, oficial de Inspección de la Policía de Bogotá.



El segundo hecho ocurrió en la localidad de Bosa, donde fue encontrado el cuerpo de un taxista dentro de su vehículo en el barrio Clarelandia, exactamente en la carrera 80I con calle 58C sur.



"Llega la patrulla del cuadrante, encuentran un taxi abandonado y al verificar el interior se halla el cuerpo del conductor. Estamos verificando los hechos", confirmaron las autoridades.



El hombre tenía un impacto de bala, pero, curiosamente, conservaba todas sus pertenencias. Por eso los investigadores descartan la hipótesis de hurto.

Para seguir leyendo

- No cede la violencia contra la comunidad trans en Bogotá



- Chía amanece sin agua por ruptura de tubo madre

BOGOTÁ

*Con reportería de Leonardo Ballesteros, Noctámbulo de Citytv.