Denuncian millonario robo a local de motos en Bogotá: se llevaron $200 millones

Un comerciante del barrio Siete de Agosto, en Bogotá, denuncia que fue víctima de un millonario robo, luego de que cinco delincuentes ingresaran a su establecimiento comercial en horas de la madrugada.



(Le recomendamos leer: Llegan 800 policías más para reforzar seguridad en Bogotá).



Según los primeros reportes del caso, los criminales habrían aprovechado la oscuridad de la noche para asaltar el lugar y robar varios objetos de valor que había en el local en el que se venían repuestos y accesorios para motocicletas.

El suceso se reportó sobre las 2 de la madrugada de este 27 de febrero, según denuncia Omar Melo, propietario del lugar.



"Me dejaron la empresa sin nada. Se llevaron el scanner, los computadores y mucha mercancía. Más o menos, analizamos que son más de 200 millones de pesos. No teníamos dinero, pero violentaron las cajas fuertes", comentó el hombre afectado.



Los delincuentes habrían llegado hasta el lugar en una van de color blanco de placas WMZ960 que habrían usado para sacar la mercancía y en un automóvil particular que transportaba a los delincuentes.



(Además: Se reporta emergencia en obra de TransMilenio en puente de la Calle 100 con Av. Suba).



Videos de cámaras de seguridad registraron el momento en el que los ladrones usan unos costales de lona para guardar los objetos que retiraron del establecimiento comercial.

El dueño del establecimiento dice que los delincuentes usaron guantes para no dejar rastro de su paso por el lugar.



En el millonario atraco se llevaron piezas de lujo para motocicletas avaluadas en más de 800.000 pesos.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...