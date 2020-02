Denuncian irregularidades en contratos hechos por alcaldías locales

La Secretaría Distrital de Gobierno denunció varias irregularidades en la celebración de contratos de algunas alcaldías locales de la ciudad. Según la entidad, se logró identificar la concentración de proveedores en los Fondos de Desarrollo Local en temas de cultura, recreación y deportes por un monto que supera los cincuenta mil millones de pesos.



Además, cerca de noventa mil millones de pesos estarían en riesgo por procesos de contratación indebidos hechos en tres localidades.

Dentro de los hallazgos se encontró que desde el 2010 hasta el 2019, a Carlos Alberto Pinzón Molina y Viviana Carolina Melo Díaz, se les adjudicaron 222 contratos en las alcaldías locales por un total de 50.049 millones de pesos. En ocasiones figuraban como personas naturales, empresas asociadas o uniones temporales.



La entidad evidenció que en algunas actividades contratadas no se adelantaron los objetivos planeados, por lo cual hubo prórrogas y suspensiones de manera reiterada.



De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, estas personas pertenecen a clanes políticos tradicionales que ya habían sido denunciados. "No entendemos por qué después de las denuncias que hiciera la Concejal María Fernanda Rojas sobre la acumulación de contratos no pasó nada y se siguieron ganando los contratos. ¿Qué sectores políticos en Bogotá impidieron que la pasada administración actuara? En esta administración no vamos a permitir que el 50% de los presupuestos participativos caigan en manos de estas cuestionadas redes" afirmó, Luis Ernesto Gómez, secretario de gobierno.

Otra denuncia tiene que ver con la Alcaldía Local de Fontibón. Según el informe, un contrato interadministrativo, suscrito el 30 de diciembre de 2019, entre la alcaldesa saliente, Jhoanna Paola Bocanegra y el Sistema Universitario del Eje Cafetero SUEJE, cuyo objeto era adelantar obras en la malla vial y en la plaza fundacional de esta localidad, presentó varias irregularidades que fueron alertadas por parte de la Veeduría Distrital y la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno.



Sin embargo, la alcaldía local haciendo caso omiso a las alertas, firmó el contrato por $19.900 millones de pesos, pactando un primer pago del 50% en contra entrega de solo un plan operativo de trabajo y un cronograma.



La actual administración suspendió este pago y ordenó la revisión de los productos entregados junto a la viabilidad técnica y jurídica del contrato.

Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de la administración de Claudia López. Foto: Archivo particular

"Cuando llegamos a la secretaría encontramos varias alcaldías locales entregadas y controladas completamente por clanes políticos tradicionales de Bogotá. Decidimos hacer cambios de alcaldes en siete localidades para poder indagar a fondo lo que estaba pasando. Desde ese momento, los ataques de los sectores políticos tradicionales no se hicieron esperar. Nos encontramos no solo con redes clientelares sino con algo mucho más grave que hoy estamos poniendo en conocimiento público y de todas las autoridades" afirmó el Secretario de Gobierno".

Cuando llegamos a la secretaría encontramos varias alcaldías locales entregadas y controladas completamente por clanes políticos tradicionales de Bogotá. FACEBOOK

TWITTER

Además, en la Alcaldía Local de Puente Aranda, llevaban cuatro años elaborando estudios y diseños para la construcción de la sede de la entidad, documentos que aún no se han recibido a satisfacción. Sin embargo, en el 2017 firmaron un convenio por más de 25 mil millones de pesos con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas para la estructuración y desarrollo del proyecto.



En esta contratación, la Secretaría de Gobierno encontró dos irregularidades. La primera tiene que ver con la propuesta económica del contrato, que en principio era de 22 mil millones de pesos, pero se suscribió por 25 mil sin ninguna justificación. Además, se continúan pagando gastos administrativos y de ejecución a esta agencia por un proyecto que todavía no ha podido iniciar.



Por otra parte, en la Alcaldía Local de Teusaquillo, se evidenció que aunque desde el inicio de la licitación para la construcción de la sede los recursos no eran suficientes, se adjudicó el contrato, razón por la cual tuvieron que hacer una adición por 7.600 millones de pesos. Este proceso, que aún se encuentra vigente, está siendo vigilado por la Veeduría y la Personería.

¿Cuáles son las medidas?

Ante los resultados de la investigación, la Secretaría de Gobierno anunció que harán una estructuración de pliegos tipo para la contratación de bienes y servicios de cultura, recreación y deportes. Así mismo, se hará acompañamiento de todos los organismos de control en los procesos que ya están en curso para evitar que los recursos públicos queden en riesgo.



Dentro de los mecanismos, los alcaldes locales tendrán que garantizar que el único mecanismo de selección para obras públicas sea por licitación.



Además, se fortalecerán los canales de denuncia ciudadanos. Para esto, Gómez afirmó que quienes tengan información sobre malos manejos en la contratación hecha por las alcaldías locales podrán informarlo en la línea 4446900.

Redacción Bogotá

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET