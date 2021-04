Denuncian fiesta clandestina en Quinta Paredes durante toque de queda

Una fiesta de más de 10 horas colmó la paciencia de los vecinos de un sector de Quinta Paredes, quienes se quejaron ante la alcaldía de Teusaquillo y la Policía. El inmueble se encuentra ubicado en la carrera 44 No. 24 A – 93, cerca de un parque de ese sector de Quinta Paredes.

(¡El colmo! Siguen fiestas clandestinas en Chapinero)



Las autoridades estuvieron en el lugar, pero no pudieron hacer nada más allá de imponerle un comparendo a quien dice estar a cargo del bien.



De acuerdo con Fabián Caicedo, uno de los propietarios del inmueble, la casa de dos pisos se encuentra en un proceso de sucesión y que al parecer el secuestre la arrendó a otra persona, quien estaría realizando fiestas, acompañado de otras 10 personas, entre hombres y mujeres.



Sin embargo, según cuenta Caicedo, los vecinos se vienen quejando de que las fiestas se volvieron frecuentes los fines de semana y se prolongan durante dos y hasta tres días.



En esta ocasión la música a alto volumen comenzó sobre las 8 de la noche de este jueves hasta las 7 de la mañana, pero luego, cerca de tres horas después, se reactivó. Esta situación irritó a los vecinos, quienes argumentan que la policía del cuadrante ha ido pero no ha podido hacer nada por que, el propietario alega, que es una reunión familiar.



Dicha versión la confirmó a este diario Caicedo: "La policía está amarrada. Al ser una casa residencial, y no comercial, no puede hacer más que recomendaciones".



José Ramírez, líder de la comunidad, dice que en el grupo de seguridad del sector se vienen registrando las quejas de los vecinos sobre las constantes fiestas de dos y tres días y el exceso de ruido, así como la llegada de vehículos de lujo y personas desconocidas. Destacó que ese es un barrio tranquilo y que esa situación está afectando a la comunidad.



Este tipo de fiestas se vienen presentando en la ciudad a pesar de la recomendación de las autoridades sanitarias de no realizar reuniones ni celebraciones en recintos cerrados, por cuanto en ellas es donde más se presentan contagios.



De hecho, la ciudad se encuentra con medidas como el toque de queda en la noche, de 8 pm. a 4 am.



EL TIEMPO intentó contactar al mayor Diego Coconubá, comandante de policía de la localidad, pero no ha sido posible obtener su versión sobre la situación que se viene presentando en dicha vivienda.



Redacción Bogotá