Un menor de 7 años murió en extrañas condiciones el pasado jueves 28 de septiembre después de que su madre lo llevara al colegio.



La mujer dejó a su hijo en la institución y al cabo de unas horas recibió una llamada que le informaba que el niño estaba muy grave en un centro médico, después recibió la noticia de que el pequeño había fallecido.



Lian José de la Rosa es el nombre del niño que murió de forma repentina después de ser llevado al colegio Liceo Nuevo de la localidad de Engativá.



De acuerdo con el reporte de Blu Radio, la madre no entiende qué pasó, pues su hijo estaba en perfectas condiciones cuando lo llevó esa mañana al colegio.

El relato de la madre

“A las 7:40 me dicen a mí que mi hijo está estable, que ya lo llevaron a reanimar, que todo estaba bien. Entonces me dijeron que él estaba gravecito, pero que me tenían que trasladar a otra clínica”, recordó la madre al citado medio.



Tras recibir la información, a la mujer le tomó 10 minutos llegar al lugar donde su pequeño estaba hospitalizado. Sin embargo, fue demasiado tarde, pues se encontró con la noticia de que el menor había muerto.

“Yo dije: me voy a cambiar. Me fui a cambiar corriendo. El profesor del colegio del niño me hizo el favor y me llevó, y cuando yo llegue a los diez minutos me dijeron que no, que mi hijo ya había fallecido”, agregó a Blu Radio.



La mujer no ha recibido ninguna explicación de la muerte del niño y exige que las autoridades intervengan de manera inmediata.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

