'Él recibió amenazas': denuncian extraña desaparición de joven motociclista en Bogotá

"Lo hemos buscado por todas partes, necesito que por favor me colaboren", es el clamor de Magda Taborda, una joven habitante de Bogotá quien denuncia que su hermano Marlon Taborda está desaparecido desde el pasado lunes 12 de febrero.



Según relató la mujer al noticiero de CityTv, ese día, pasadas las 7 de la noche, el joven salió de un casino ubicado en Plaza de las Américas y nunca más se supo de él. Al parecer, en ese momento estaba con un amigo.

Marlon Taborda, de 24 años, se movilizaba en su motocicleta Pulsar Ns, color negro con rojo, el día de su desaparición. Según comentan sus familiares, se cree que se dirigía al barrio Diana Turbay.



Por otro lado, los allegados creen que se trata de una desaparición forzada y que Marlon se encuentra retenido en contra de su voluntad debido a extrañas llamadas que les han hecho y amenazas que el mismo joven había recibido días atrás.

Él tenía miedo por el riesgo que estaba corriendo FACEBOOK

TWITTER

"Lo que hemos sabido es que se encuentra retenido, yo he recibido llamadas de extorsión y él también llevaba recibiendo amenazas días antes", explicó la hermana al informativo Arriba Bogotá.



Al parecer, Marlon le comentaba a su novia que "estaba asustado porque estaban amenazándolo".



(Lea también: El regaño de la Corte a Rappi por inhabilitar la cuenta de un ‘rappitendero’).

Facebook Twitter Linkedin

Desaparecido en Bogotá. Foto: Particular.

La hermana también afirma que ya se dirigió a poner el caso en conocimiento de las autoridades y ha solicitado apoyo de las entidades, aunque no se ha avanzado en el caso.



"Ya me dirigí a todos los entes como el Gaula, la Policía, la Fiscalía, pero ellos me dicen que son muchos los casos de desaparecidos", dijo la joven al medio citado anteriormente.



Por otro lado, comentó que en ocasiones el celular de Marlon es encendido y le entran llamadas en horas de la madrugada, aunque no obtienen respuesta de alguien al otro lado de la linea.



(Le puede interesar: El macabro asesinato de una niña de tan solo 8 años que sacude a Ecuador).



"Necesito que por favor me colaboren, no es una desaparición normal. El celular de él lo encienden sobre la madrugada y se escucha como en el campo", dijo Magda.



Además, menciona que manifestado a las autoridades su intención de rastrear el celular para dar con una pista de su paradero, sin embargo, le dicen que se necesita aprobación de un juez.



"Nadie esta tomando cartas en el asunto, parece que se volvió el pan de cada día: Es normal que la gente se desaparezca y que simplemente digan que no hay tanta gente trabajando en la búsqueda de los desaparecidos", finalizó la hermana de Marlon.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea también: