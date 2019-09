Denuncian daños en placa de Luis Andrés Colmenares

Este fin de semana, Luis Alonso Colmenares, padre de Luis Andrés Colmenares, el joven universitario que falleció en extrañas circunstancias en octubre de 2010, denunció en su cuenta de Twitter que la placa que fue colocada en homenaje al estudiante en el Parque El Virrey, lugar donde fue encontrado su cuerpo, fue profanada.



Colmenares señaló que la placa, que fue instalada el pasado viernes, 13 de septiembre, se encontraba este sábado completamente cubierta de arena.

“Hoy vine al parque el virrey a ver cómo había quedado la placa que Jorge instaló el viernes y la encontré tapada con tierra encima. Nadie sabe nada, igual que el día que lo mataron.... Vamos a ver quién se cansa primero”, señaló Luis Alfonso Colmenares.

"Parece una ironía hijo, pero cada vez que vengo al sitio donde te abandonaron los que creías que eran tus amigos, siento que tu alma me da más fuerzas para seguir el camino, siento que escuchas mis angustias y que las comprendes Luis Andrés, no me abandones para que no claudique”, indicó.



Y agregó que en el lugar se instaló una cámara de seguridad, la cual podrá ser monitoreada a través del celular, para prevenir posibles ataques o daños en la placa.



Hace unas semanas, la familia Colmenares compartió un emotivo video en homenaje al joven estudiante. El padre de Luis Andrés publicó un mensaje en el cual expresa todos sus sentimientos frente a la muerte prematura del joven.



La publicación es una carta dirigida a su hijo, en la que expresa todos sus sentimientos, las veces que ha renegado de lo ocurrido y los momentos en los que se ha imaginado que lo vuelve a ver.



“Luis Andrés, a veces pienso que no hay que morirse con nuestros muertos, sino que hay que vivir con nuestros muertos que viven: recordarte es mantenerte vivo entre nosotros, seguir en el camino es creer que la vida continua más allá de nuestros muertos. Siempre estarás vivo dentro de mí, Luis Andrés”, manifestó su padre en redes sociales.

