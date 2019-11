Denuncian ataques de la Policía a periodistas internacionales

Cuando las protestas por el paro nacional del 21N entraron en actos violentos, una periodista de una cadena internacional aseguró que el Esmad y la Policía atacaron a varios comunicadores, en Bogotá.

El comentario lo hizo Diana Castrillón, corresponsal del canal estadounidense CNN, en charla con Citytv, de EL TIEMPO Casa Editorial.



“El Esmad y la Policía han atacado a colegas de medios internacionales. Nos identificamos como prensa internacional, pero no nos pararon bolas”, aseguró Castrillón.



La periodista, además, contó una situación que le tocó vivir a ella misma.



“Las autoridades me estaban enviando para donde estaban las personas que lanzaban rocas. Yo no tenía casco ni nada y me tocó gritar y resguardarme en un edificio”, agregó Castrillón, explicando que su trabajo de cubrimiento lo había realizado en el centro de Bogotá.



“Pensábamos que la manifestación iba a ser más pacífica, pero, al caer la tarde se subió el tono y se puso más delicada”, sostuvo.

Las protestas

La jornada de protestas de este 21 de noviembre arrancó en Bogotá con los primeros rayos del sol. Se estima que alrededor de 100.000 personas participaron, y las mayores concentraciones tuvieron lugar a lo largo de la carrera 7 entre la calle 72 y la Plaza de Bolívar; en la avenida El Dorado, frente a la Universidad Nacional, en la localidad de Suba y en el portal 20 de Julio.



Aunque en la mañana las protestas se desarrollaron en relativa calma, desde el medio día comenzaron a registrarse tensiones entre los manifestantes y miembros de la Policía y el Esmad, que intentaban impedir su paso hacia el aeropuerto El Dorado.



En el centro de la ciudad la jornada se mantuvo sin disturbios hasta cerca de las 4 de la tarde. Luego de una serie de discursos en la Plaza de Bolívar, con los que se pretendía dar cierre a la movilización, algunos participantes (muchos de ellos encapuchados) intentaron acceder a la fuerza al palacio de Liévano, sede de la Alcaldía de Bogotá.



Los hechos derivaron en enfrentamientos entre miembros del Esmad y manifestantes.