"¿Por qué así? ¡No lo coja así!": son las palabras que se pueden escuchar en un video que circula en redes sociales, en el que se ve cómo un grupo de policías arresta a un médico.

Según reportan los presentes, sería una captura arbitraria porque el doctor habría sido esposado y golpeado por los uniformados.

Los hechos se suscitaron en el hospital Santa Clara, donde se habría presentado una riña entre el personal de la secretaría de Salud y las autoridades policiales a causa de este arresto.

La denuncia del personal de la salud contra los policías

De acuerdo con información recolectada por 'Caracol Radio', que entrevistó a Derly Romero, tripulante de la ambulancia donde inició el altercado, el hombre a quien pretendían capturar se llama Yair Herrera y opera en la red Centro-Oriente.

Al parecer, el personal de la salud estaba atendiendo el caso de un paciente psiquiátrico sedado que estaba siendo trasladado a Santa Clara. Era urgente que se hiciera este procedimiento por el alto nivel de sedación del enfermo.



Ella relató que los policías le pidieron a su compañero que mostrara el carné o no permitirían el traslado, "pero arrancaron, y al llegar al hospital llegaron varias motos de la Policía y le pegaron por no presentar el carné".



Los trabajadores de la salud no permitieron el arresto: hicieron una barricada con las ambulancias, aunque las autoridades ya le habrían leído sus derechos a Herrera.

#ULTIMAHORA Profesionales de la Salud denuncian una captura arbitraria de un médico en el Hospital Santa Clara. En video se ve la riña entre el personal de la Secretaría de Salud y los Uniformados. pic.twitter.com/LaUfcRkibP — Juan Manuel Correa (@JuanMc9617) June 4, 2022

La institución policial no se ha pronunciado al respecto del incidente, pero gestores de convivencia y de la Secretaría de Salud ya están en el lugar de los hechos.

Noticia en desarrollo...

