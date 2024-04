Video | 'No me empuje': denuncian a policía por impedir que conductor de TransMilenio entrara al baño

Un conductor de TransMilenio grabó en video la confrontación que tuvo con un policía en uno de los portales del sistema de transporte de Bogotá. El operario denunció que le negaron la entrada a uno de los baños y lo acusaron de evadir el pago del pasaje.

Según el audiovisual, el conductor trató de ingresar a uno de los baños de la parte exterior de un portal. Sin embargo, el uniformado le pidió retirarse. "No me toque, no me empuje, no sea abusivo", le reprochó a la autoridad policial.

Discusión entre policía y conductor de TransMilenio. Foto:Redes sociales Compartir

"TransMilenio me mandó a este baño. Entonces, ¿dónde orinamos?", cuestionó el hombre.

"Eso tiene que decírselo a TransMilenio", replicó el policía.

La discusión se extendió por varios minutos, pues el uniformado le insistió que ese espacio no estaba habilitado para conductores. En medio de la discrepancia, entraron al portal.

Sin embargo, el policía le reclamó tras haber pasado el torniquete: "Usted tiene que pagar pasaje, por si no sabía", a lo que el operador respondió: "¿Por qué voy a pagar para entrar a mi empresa?".

Ambos se acercaron a otros funcionarios del sistema y continuaron discutiendo. "Los baños están cerrados porque no hay agua, a ellos les toca salir, a todos nos toca ir a ese baño", dijo un trabajador.

#INCREÍBLE. Agente de la Policía de Bogotá le prohíbe la entrada al baño a un trabajador de @TransMilenio. El hecho se habría presentado en uno de los portales del Sistema de Transporte Masivo.



¿Ud qué opina? pic.twitter.com/Vv3UxhjYt3 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 8, 2024

TransMilenio afirmó que "solicitó al Comando de Transporte Masivo de la Policía, requerir al oficial para esclarecer lo sucedido", según declaraciones citadas por Blu Radio.

Además, la empresa aseguró que "en cada portal existen baños para el uso de los operadores" y trabaja con la dirección de infraestructura y el concesionario del sistema "para implementar un nuevo mecanismo" que permita optimizar su uso en el Portal de Usme.

"El Ente Gestor hace un llamado a todos los actores del Sistema a mantener un trato cordial, basado en el respeto", concluyó.

También puede ver: