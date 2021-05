Denuncia saqueos a carros en Facatativá

En Facatativá, saqueos contra vehículos detenidos por bloqueo de manifestantes. He pedido la presencia inmediata de la @PoliciaColombia, quien a esta hora interviene. Nuevamente mi llamado a la manifestación pacífica, a no vulnerar derechos de los demás y a no bloquear las vías. pic.twitter.com/P93JcnO9mm