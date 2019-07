Nueva denuncia por mal procedimiento estético en Bogotá

La mujer padece de asimetrías en sus implantes e irregularidades de contorno y fibrosis. La cirugía le costó cerca de 23 millones de pesos. Por su parte, su hijo padece de retracción en las orejas y afirma que por esto sufre de matoneo en su colegio. En el caso del menor, su cirugía costó 5 millones de pesos.

“Yo busqué a este doctor por Instagram y como tenía muchos me gustas y seguidores, entonces, yo dije 'él es bueno'. No me mostró que prótesis me iba a colocar, solo dijo 'te vamos a dejar bien' y ya”, contó la mujer que se sometió a la operación.



El sistema informativo se comunicó con el cirujano plástico que los operó y este respondió a través de un comunicado. “La paciente en cuestión se había sometido a múltiples procedimientos en el pasado. Ella llego a mi consultorio y tenía unas expectativas muy elevadas para su condición”, se lee en el documento.



“Es muy duro, las personas tenemos que tomar conciencia, No de no operarnos, sino de saber con quién nos operamos. Sentí que me moría muchas veces”, aseguró por su parte la mujer.



CityNoticias también se contactó con la sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva que afirmó que la paciente puede solicitar una junta médica para revisar el caso, pues el cirujano hace parte de dicha sociedad.

CITYNOTICIAS